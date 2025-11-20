北川景子、森田望智＆佐久間大介が意外な素顔暴露へ あす『とれたてっ！』生出演【放送情報あり】
俳優の北川景子があす21日、カンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ：月〜金後1：50〜3：45、フジテレビ：月〜金 後2：48〜3：42 生放送）に出演する。
【画像】青髪のシングルマザー演じる北川景子
28日公開の主演映画『ナイトフラワー』で北川は、2人の子どもを育て、愛する我が子のため犯罪に手を染めるシングルマザー・夏希を演じる。自身も2人の子どもの母である北川は、映画のクランクアップ時に「私も日々追い立てられるように生活しているので、夏希には共感しやすかったです」と“母としての思い”を語っている。
初のスタジオ生出演を果たした北川の「役者としての素顔」「母としての素顔」に、MCの青木源太アナウンサー、金曜レギュラーのお笑い芸人の小籔千豊らが迫る。
“母親”をキーワードにしたトーク企画では、街ゆく母親100人から寄せられた「子育てで北川景子に聞いてみたいこと」を大特集。悩める母親たちの「多忙な中でお子さんとの時間はどう作っているのか？」といったリアルな質問に、北川が本音で回答する。
さらに、映画『ナイトフラワー』で北川と共演した森田望智、佐久間大介らから寄せられた「おそらく私だけが知る北川景子“とれたてっ！”エピソード」も大放出。撮影の合間にそれぞれが垣間見た、北川景子の意外な素顔が明かされる。
映画の撮影秘話も深掘り。愛する子どもたちのため犯罪に手を染める母・夏希を演じた北川が、闇の世界に足を踏み入れてしまう人物を演じる上で苦労したことなど、映画への思い、そして撮影の舞台裏を語る。
そして、自身も仕事と子育ての両立に奮闘している青木アナは、北川に「“家事・育児の中で母親と父親の役割分担は決めているのか、自然と役割分担ができているのか”“子どもを叱る時に気をつけていることはあるか”を率直に聞いてみたい」と語る。同番組のスタジオ出演は初となる北川に対し、青木は「北川さんの女優としての表情と母親としての表情、どちらの魅力もお伝えできれば」と意気込む。
■『旬感LIVE とれたてっ！』概要
放送日時：11月21日（金）
フジテレビ：毎週月曜日〜金曜日 午後２時48分〜３時42分（生放送）
カンテレ：毎週月曜日〜金曜日 午後１時50分〜３時45分（生放送）
出演者：
＜MC＞青木源太
＜金曜レギュラー＞小籔千豊
＜ゲスト＞豊崎由里絵、石戸諭、北川景子（午後3時ごろからの出演）
＜進行キャスター＞藤本景子アナウンサー、橋本和花子アナウンサー
＜芸能記者＞中西正男
放送局（11/21放送分）：
2時間放送局：カンテレ、テレビ新広島、高知さんさんテレビ、テレビ西日本、サガテレビ、テレビ熊本、テレビ宮崎
1時間放送局(後１：50〜２：45) ：東海テレビ、秋田テレビ、富山テレビ、福井テレビ、テレビ静岡、TSK さんいん中央テレビ、岡山放送、テレビ愛媛、テレビ長崎、沖縄テレビ
1時間放送局（後2：48〜３：42）：フジテレビ、福島テレビ
※午後１時50分〜１時間のみ放送する局では、北川景子出演部分の放送はなし
