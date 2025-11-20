冬の始まりを告げる”立冬”にあわせて、成城石井では11月7日(金)から「立冬フェア～チーズとワインでおいしい冬支度～」を全店で開催！

成城石井では東京と神奈川に3か所セントラルキッチンを持っており、数々の有名店で腕を振るってきたパティシエたちが中心となって商品の開発・製造を行っています。そんな成城石井で買える、ワインと合わせたい本格チーズスイーツをご紹介します。

自家製デザートの新商品！無花果とゴルゴンゾーラのチーズケーキ

成城石井自家製 無花果とゴルゴンゾーラのチーズケーキ 647円

ゴルゴンゾーラの香りと風味、無花果とはちみつの甘味のバランスが良い大人なチーズケーキ。さくっとした塩クッキー生地もアクセント。商品検討会で議論を重ね、ゴルゴンゾーラが苦手な方でも食べやすいとのことが決め手になり商品化されたこだわりの一品。

デザート感覚！メープルシロップとピーカンナッツのクリームチーズ

成城石井 メープルシロップとピーカンナッツのクリームチーズ 539円

キャラメルをコーティングしたアーモンドとクルミを混ぜ込んだクリームチーズに、メープルシロップをまとったピーカンナッツをトッピング。酸味のあるクリームチーズとローストされた香ばしいピーカンナッツの相性が良く、食後のデザートにもおすすめです。

チーズ好きにはたまらない！濃厚ベイクドフロマージュ

成城石井自家製 濃厚ベイクドフロマージュ 604円

濃厚チーズが堪能できる、定番チーズケーキ。サクサクの塩バニラクッキー生地、クリームチーズを50%以上配合したラム酒とバニラ香るチーズケーキ生地、ほろっとしたシュトロイゼル、それぞれの食感の違いも楽しめます。

チーズスイーツにおすすめのワイン！ジョニーQ ヌーヴォ

ジョニーQ ヌーヴォ 2025 (立冬ヌーヴォ)750m1 1,859円

成城石井が、冬を明るく照らす新酒として、2022年から販売しているワイン。南半球の地の利を生かし、オーストラリアで収穫されたブドウで造った赤ワインをあえて半年間熟成し、フレッシュで程よい熟成感を味わえる一本。酸味のあるチーズとコクのあるナッツやフルーツなどの素材を使ったチーズスイーツとのペアリングがおすすめです。

成城石井の「立冬フェア」で手軽に買える本格チーズスイーツとワインで、冬のおうち時間を楽しんでみてください。

ゆりえ

ウフ。編集スタッフ

菓子メーカーやスイーツ専門ECを経てウフ。編集部へ。スイーツのお取り寄せやカフェ巡りやカメラが趣味で、フードスタイリングも勉強中。パフェとチョコレートと焼き菓子が好き。