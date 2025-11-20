◇大相撲九州場所12日目（2025年11月20日 福岡国際センター）

11日目に優勝争いトップに並んだ横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は過去4勝10敗と合口が良くない大関経験者の小結・高安（35＝田子ノ浦部屋）を下し、2桁10勝に到達した。立ち合いのもろ手突きから激しく突っ張る。これに高安が応戦。意地を張り合うように張り手が増えるなど白熱。右、左と鋭く突いて押し込んだ豊昇龍が最後は右をのぞかせ、左ハズで押して勝負を決めた。

10、11日目と横綱昇進後初めて連敗した横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は関脇・王鵬（25＝大嶽部屋）を寄り切った。立ち合いは相手の右のど輪、左いなしで上体をのけぞらせる場面はあったものの、右差し、左ハズで体を寄せて勝負を決めた。

今年春場所の新入幕から4場所連続して11勝を挙げ、この九州場所の成績と内容次第で大関昇進もあり得る新関脇・安青錦（21＝安治川部屋）は西前頭4枚目の欧勝馬（28＝鳴戸部屋）を浴びせ倒して10勝2敗とした。立ち合いすぐに左を差し下手をつかんだ。左足をとばしながら攻め、相手に右を巻き替えられても、この左上手を決して離さない。左上手で出し投げを打ち、右で突くなど崩し続け、あお向けに倒した。

11日目を終えて3敗だった平幕勢は3人。西14枚目の時疾風（29＝時津風部屋）は東6枚目の熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）に対し、右四つから先手先手で攻め、最後は右足を相手左足にかけながら右下手で振り回して破り9勝3敗とした。

東5枚目の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）は大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）に攻め込んだ土俵際で、はたき込まれて4敗に後退した。東15枚目の錦富士（29＝伊勢ケ浜部屋）は攻め込んだものの、東8枚目の一山本（32＝放駒部屋）に巧みに回り込まれて突き落とされた。