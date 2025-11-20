ÃæÂ¼µªÍÎ»á¡¡ÃæÆü»þÂå¤Ï°Õ³°¤Ë¤âÍî¹çÇîËþ´ÆÆÄ¤ÎÅÜ¤é¤ìÌò¤À¤Ã¤¿¡Ö¡Ä¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¶áÅ´¤Ê¤ÉÆüÊÆ6µåÃÄ¤ÇÄÌ»»404ËÜÎÝÂÇ¤ÎÃæÂ¼µªÍÎ»á¡Ê52¡Ë¤¬¡¢ÃæÆü»þÂå¤ÎÆ±Î½¡¦¹ÓÌÚ²íÇî»á¡Ê48¡Ë¤ÈYouTube¡Ö¥Ô¥«¥¤¥ÁÌ¾¸Å²°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£°Õ³°¤Ë¤âÍî¹çÇîËþ´ÆÆÄ¤ÎÅÜ¤é¤ìÌò¤À¤Ã¤¿ÃæÆü»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2007Ç¯2·î¤Ë°éÀ®·ÀÌó¤¹¤ë¤È¡¢³«ËëÄ¾Á°¤Ë»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡3ÈÖ¡¢4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢ÃæÆü¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢¡È»Å»ö¡É¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ä¼éÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼»á¤Ï¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢²¿¤Ç¤«¤¤¤Ä¤âÅÜ¤é¤ì¤ë¡×¤È¡¢Íî¹ç´ÆÆÄ¤ÎÅÜ¤é¤ìÌò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷Ãæ¤ËÍî¹ç´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÍè¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê»î¹ç¤¬ÎôÀª¤Î¤È¤¡£¹ÓÌÚ»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÊÅÜ¤é¤ìÌò¤Ï¡ËËÍ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Î¥ê¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¥Î¥ê¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÈÖÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÇ¯Ä¹¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢»³ËÜ¾»»á¤äÃ«ÈË¸µ¿®»á¤é¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÎ©¾ì¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¿ÍÁ°¤ÇÅÜ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ÃæÂ¼»á¤¬¤½¤ÎÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï¾¡¤¿¤Ê¥¢¥«¥ó¤È¤½¤³¤Ç»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤ì¤ò¥Ð¥Í¤Ë2007Ç¯¤Ï¥·¡¼¥º¥ó2°Ì¤«¤éÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£µåÃÄ¤È¤·¤Æ53Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤À¤Ã¤¿¡£
