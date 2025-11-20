¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÁ°ÅÄ¸÷»ËÏ¯¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¡×¿·¥Ñ¥¿¡¼ÅêÆþ¤¬ÁÕ¸ù¤·½é¤Î¼ó°ÌÈ¯¿Ê
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹Âè1Æü¡Ê2025Ç¯11·î20Æü¡¡µÜºê¸©¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹CC¡á7117¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ä¥¢¡¼Ì¤¾¡Íø¤Ç¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤ÎÁ°ÅÄ¸÷»ËÏ¯¡Ê25¡áACN¡Ë¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î6¥¢¥ó¥À¡¼64¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£½µ¤«¤é¥Ñ¥¿¡¼¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬À¨¤¯¤¤¤¤¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¡×¡£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆñ´Ø¥°¥ê¡¼¥ó¤òÀ©°µ¤·¤¿¡£1ÈÖ¤Ç2¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢3ÈÖ¤Ç¤Ï10¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤À¡£12ÈÖ¤È13ÈÖ¤Ç¤Ï2¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤ÆÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£17ÈÖ¤Ç¤Ï¥«¥é¡¼¤«¤é5¥á¡¼¥È¥ë¤òÆþ¤ì¤¿¡£·ø¼Â¤Ë27¥Ñ¥Ã¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ³ÆÆü¤Ç½é¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°½µ¤Î»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ÏÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿¤â¤Î¤Î59°Ì¤È¾å°Ì¤È¤Ï±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥Ñ¥Ã¥È¤¬Á´Á³ÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¡×¡£»×¤¤Çº¤ó¤À¤Þ¤Þ½µÌÀ¤±¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¡×¡£17ÆüÌë¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÂçÍá¾ì¤Ç¤ªÅò¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡Ö¥Ø¥Ã¥É¤¬Æ±¤¸·Á¾õ¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥¯¤Î°ã¤¦¥Ñ¥¿¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ë´õË¾¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö1ËÜ¤À¤±¤¢¤ë¤è¡×¤È¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥ì¥Ã¥È·¿¤À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥¯¤¬¥¯¥é¥ó¥¯·¿¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥é¥ó¥È·¿¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿·¥Ñ¥¿¡¼¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¹¥´¶¿¨¡£Îý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï1ÅÙ¤â»î¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ËÜÈÖ¤ÇÅêÆþ¤·¤¿¿·Ê¼´ï¤¬¹¥¥¹¥³¥¢¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¤Î25ºÐ¡£ºî¿·³Ø±¡¤«¤éÌ¾Ìç¡¦ÆüÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·4Ç¯»þ¤ÏÉû¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¥¢¥Þ¤Ç7°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£22Ç¯¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¤·¡¢23Ç¯¤Î³«ËëÀïÅì·ú¥Û¡¼¥à¥á¥¤¥È¥«¥Ã¥×¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç23Ç¯ANA¥ª¡¼¥×¥ó¡¢24Ç¯Ä¹ÅèÌÐÍº¾·ÂÔ¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î2°Ì¤¬ºÇ¹â¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¥°ÌÃÖ¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡Öº£Æü¤«¤éÍ¥¾¡¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ½ªÆü¤ËºÇ½ªÁÈ¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ç²ó¤ì¤Ð¡¢³¤³°Áª¼ê¤ä¾¾»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¤È²ó¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍß¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£¿µ½Å¤Ë1ÂÇ1ÂÇ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£