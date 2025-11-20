タレントの渡辺満里奈が11月18日にオフィシャルブログとInstagramを更新し、55歳の誕生日を迎えたと報告した。

【写真】“ナチュラル美”がすてきな55歳の渡辺満里奈

SNSに夫・名倉潤とのツーショットを投稿

渡辺は《本日誕生日でした。たくさんのお祝いのメッセージありがとうございます》《週末に家族がお祝いしてくれて、楽しい時間を過ごしました》といったメッセージとともに、夫のネプチューン・名倉潤との2ショットもアップした。

「お祝いのバースデーケーキを前に、名倉さんは渡辺さんの肩を抱き、仲むつまじい様子がうかがえます。このほか、2人でシャンパンを飲む姿も見られました。渡辺さんはブログで《家族や、私に関わってくれる全ての人に感謝しかないです。55歳も面白おかしく過ごしていけたらと思いますっ!》と、これからの意気込みもつづっています」（スポーツ紙記者）

渡辺は同日夜にはXで《あ! 今日が終わっちゃう!》と、過ぎゆく誕生日を惜しむようなメッセージもアップ。X上では、《こうやって1日の終わりにさらっと主張するあたり、マリナさんらしいんだよな》《満里奈さんにとって健康で穏やかに過ごせる年になりますように》といった、“ほっこり”としたコメントが並んだ。

渡辺は理想的な年齢の重ね方をしていると語るのは芸能プロ関係者だ。

「女性芸能人の中には自撮りショットをアップする方が少なくありません。その多くは、やはり年齢より若く見てほしいという思いが感じられるものですが、渡辺さんは必要以上の“若見せ”は意識されていないようで、日常のちょっとしたひとコマや、自然体の姿を見せることが多いです。そのため、共感を呼び、あたたかいメッセージが集まりやすいのだと思います」

渡辺は2005年に『銭形金太郎』（テレビ朝日系）で共演した名倉との結婚を発表。これまでに2人の子どもをもうけている。現在はタレント業と平行して、実業家・文化人としての顔も持つ。

「2009年に、オーガニック綿を用いた子供服を中心とするブランド『gris-gris』を立ち上げたほか、メンタルヘルスなどに関する講演活動も精力的に行っています。自分の興味関心に基づいて、理想的な生き方をされているようにも見えます」（前出・芸能プロ関係者）

等身大の自分から発せられる渡辺のメッセージは、これからも多くの人に響きそうだ。