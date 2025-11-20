¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡¡25Æü³«Ëë¡Û¥Ú¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¤Î¿ä¤·¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¼Äºê¸µ»Ö
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤ò·ü¤±¤¿¥é¥¹¥È¥Ð¥È¥ë¤È¤Ê¤ëSG¡ÖÂè28²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¡Ê25¡Á30Æü¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬20Æü¡¢Åìµþ¡¦±ÛÃæÅç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¡¢Æ±»þ³«ºÅ¤ÎG2¡ÖÂè12²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤ÈÊ»¤»¤ÆPR¤·¤¿¡£
¡¡¸ÍÅÄ¥°¥é¥Á¥ã¥ó¤Ç11ÅÙÌÜ¤ÎSGÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃÓÅÄ¹ÀÆó¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤¬25Æü¤Î¥É¥ê¡¼¥àÀï1¹æÄú¡£ÆÁ»³¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇSG¥¦¥¤¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ¸µÀ¾»³µ®¹À¤â¥É¥ê¡¼¥àÀï¤«¤é¤Î½Ð¿Ø¤Ç¡¢Ê¡²¬Àª¤Ï±»À¸ÀµµÁ¡¢ÃçÃ«ñ¥¿Î¤é¤ò´Þ¤á5¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ë¤ÏÅÏÊÕÍ¥Èþ¡¢ÀîÌî²êÍ£¡¢¾®ÌîÀ¸Æà¤ÎÊ¡²¬Àª3¿Í¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¥Õ¥í¥¢¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Î¥Ú¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¤Ï¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¿Íµ¤¼Ô¡×¤ÎÃÏ¸µ¼Äºê¸µ»Ö¤ò¿ä¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þ±çÂâÄ¹¤Ë¤ÏÀ¾»³¥À¥Ç¥£¥À¥Ç¥£¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢À¾»³µ®¹À¤È¤Î¡ÖWÀ¾»³¡×¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ËÜ¾ì¤Ç¤ÏÇò°æ±Ñ¼£¡Ê»³¸ý¡Ë¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ê25Æü¡Ë¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Àá´Ö¤Î¥Ú¥éË·ÅÅÅê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏÁí³Û250Ëü±ß¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï130²¯±ß¡£