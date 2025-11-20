■大相撲九州場所 12日目（20日、福岡国際センター）

横綱・大の里（25、二所ノ関）は関脇・王鵬（25、大嶽）を寄り切りで下し、連敗を「2」で止め、10勝2敗で首位をキープした。

すでに年間最多勝が決まっている大の里だが、この日の白星で年間70勝に到達。70勝以上は2021年の照ノ富士以来4年ぶりとなった。

優勝争いは同じく2敗で並ぶ横綱・豊昇龍（26、立浪）が小結・高安（35、田子ノ浦）を熱戦の末に押し出しで制した。

関脇・安青錦（21、安治川）は欧勝馬（28、鳴戸）を浴びせ倒しで下し、新関脇の場所で10勝目。新入幕から5場所連続の2桁勝利を手にした。

3敗勢は時疾風（29、時津風）が3敗を守ったが、錦富士（29、伊勢ヶ濱）、義ノ富士（24、伊勢ヶ濱）が敗れ4敗に後退した。

明日13日目は大の里と安青錦が直接対決でぶつかる。

十両は藤凌駕（22、藤島）が1敗を守り、11勝1敗で単独首位。朝乃山（31、高砂）ら3人が2差の3敗で追う展開となった。



【幕内優勝争い】

2敗）大の里、豊昇龍、安青錦

3敗）時疾風

