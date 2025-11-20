あの名言を生んだ総選挙以来の熱弁かもしれない。柴咲コウ主演のABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』第1話で、前田敦子がサレ妻大号泣会見を開催。鬼気迫る圧巻のパフォーマンスに注目だ。（以下、ネタバレあり）

【画像】流出した不倫・ベッド写真＆ブチギレ泣き叫ぶ“サレ妻”前田敦子

華々しい芸能界の、表には決して出ないリアルな裏側をテーマにした『スキャンダルイブ』。スキャンダルに揺れる新興芸能事務所VS週刊誌の熾烈な攻防を赤裸々に描く。

人気俳優・藤原玖生（浅香航大）を引き抜いて独立した井岡咲（柴咲コウ）に突き付けられたのは、玖生の5年前の不倫疑惑。週刊文潮記者・平田奏（川口春奈）は、倫理に反した不貞行為を行ったのだから「当然の報いだ」として記事掲載の準備を進めようとする。

当の玖生はホテルに行った事は認めるものの、泥酔して眠ってしまったために不貞関係はなかったと潔白を主張。だが妻・未礼（前田敦子）が「女とホテル行って朝まで寝てただけ？そんなの通用するわけないでしょ!?」と大激怒するのは当然だ。

一人の女性として、妻そして母としてのプライドはズタズタ。さらには赤ちゃんグッズビジネスを始めたばかりの未礼の未来も崩壊必至だ。未礼は自身が立ち上げたベビー用品ブランドのサンプル品を玖生に次々と投げつけて「不倫夫婦の赤ちゃんグッズなんて誰が使いたいと思うのよ！こんなおしゃぶり誰が買うのよ!?」と発狂し、段ボールごと玖生にぶちまける。

さらに止めに入った咲にもぬいぐるみを投げつけて「蓉子さんの所にいれば、こんなの簡単に揉み消せたのに！」と、大手事務所KODAMAプロダクションを離れて咲と共に独立した事への怒りもぶちまけるのだった。

事態収拾の一手として咲が仕組んだのは、夫婦による緊急記者会見。不倫騒動はすでに夫婦間では解決済みという印象を打ち出し、たとえ記事が掲載されたとしてもダメージを最大限に抑えようという狙いだ。未礼に対しても、夫の裏切りを乗り越えて自らの意思で夫婦の再構築を選んだ女性というポジティブかつ共感性の高いイメージを印象付ける事が出来る。

その釈明会見での未礼を演じる前田の号泣熱弁が凄まじい。咲が仕込んだ記者による質問に淡々と答える中、会場に乱入した奏が「曖昧な説明で世間は納得するのか!?」と痛烈に質問。するとアワアワする夫・玖生の横で、未礼はマイクを使用せずに地声で「なぜ世間が納得する必要があるのでしょうか？」と逆質問。「あえて被害者が誰かを考えるとすると、それは私です。その私が藤原を信じ納得しています。藤原を裁くのは本来世間でもあなたでもないはずです」と号泣しながらの大正論。「だからどうか静かに見守っていただけませんでしょうか？宜しくお願いします！」と懇願しながらボロ泣きで頭を下げるのだった。

もちろんシチュエーションは違うものの、しかし同シーンでの前田の気迫は、かつてAKB総選挙で1位に返り咲いた際に「一つだけお願いがあります。私のことは嫌いでもAKB48のことは嫌いにならないでください！」という名言を放った瞬間を彷彿とさせるものがある。

その魂の叫びによって夫婦そろっての釈明会見は大成功。…に思えたのだが、第1話ラストで未礼は再び大激怒！玖生もこの世の終わりかの如く打ち沈んでいる。一体何が!?