ボートを漕いで速さを競うローイング競技で、国民スポーツ大会優勝を果たした本荘高校の小松煌選手が母校の小学校を訪れました。



子どもたちのボート体験会も開かれローイング競技の楽しさを伝えました。



にかほ市にある院内小学校を訪れた本荘高校3年の小松煌選手。



全校児童約90人に出迎えられました。



小松選手は先月行われた国民スポーツ大会のローイング少年女子に出場し、見事優勝。





2位に3秒以上の差をつけて勝利を掴み取りました。小松煌選手「この度、滋賀県大津市で開催された国民スポーツ大会でローイング競技少年女子シングルスカル優勝という結果を収めることができました」「この中にも本荘高校に入学してボート部に入ったら日本代表選手になることができる人もいると思うので、ぜひ本荘高校の端艇部に入ってください」子どもたちにもローイング競技の楽しさを知ってもらおうと、本荘高校端艇部の生徒たちによるボート体験会も開かれました。児童「めっちゃ楽しみ、楽しみすぎる」小松選手「足の力で押す、最後に腕」小松選手「疲れた？がんばれがんばれもうちょっと」）“日本一”のスピードを持つ小松選手との対戦にもチャレンジしました。ルールは100メートルのタイム競争。小松選手はハンデとして150メートルで勝負します。先生「小松選手は29.5、相庭君は28.6。相庭君の勝ち」児童「ん～結構重かった、最初が重かった」児童「水の上でいっぱい漕いでみたいです」児童「小松さんが頑張ってるから私も小松さんみたいに何かがんばろうかな」小松選手「自分も高校生になってから新しいこと見つけて、好きな競技見つけられたと思うので、どんどんいろんなことに挑戦する楽しさみたいなのを伝えられたのかなって思います」「今後はカテゴリーが1つ上がってU23のカテゴリーになるのでそこでもしっかり日本代表選手を目指して、またこうやって地域の皆さんにいい報告ができるように頑張っていきたいと思います」母校の後輩たちから祝福とエールをもらった小松選手。大学でも競技を続け、次なる目標、世界の舞台を目指します。※権利の関係で映像は途中から配信しています