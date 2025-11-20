「私の名前は…日本で自己紹介をするたびに爆笑される」と明かした韓国女優、年齢を感じさせない美スタイル【PHOTO】

「日本で自己紹介するたびに爆笑される」と明かした韓国女優が、年齢を感じさせない美しさで注目されている。

【画像】なぜ？日本で自己紹介するたびに爆笑される韓国女優

オ・ナラは11月20日、自身のインスタグラムに「衣装に勇気を出してみました」と書き、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には番組収録前のオ・ナラの姿が収められている。

彼女が着用した衣装は、魚のうろこを思わせるデザインで、特に胸から腹部、骨盤のラインにかけてテープのように貼られたラインがポイントとなり、視線を引きつけた。

1974年10月26日生まれで51歳となったオ・ナラだが、年齢をまったく感じさせない美スタイルは、見る者に感嘆の声を上げさせた。

写真を見たファンは「わあ、本当に本当に美しいです」「いつも応援します」「とてもきれい」「ファイト！」「スタイリングが本当にぴったり」といったコメントを残した。

（写真＝オ・ナラInstagram）

なお、オ・ナラは10月7日に放送された『キム・チャンオクショー4』（原題）で、「劇団四季」のメンバーとして3年間、日本で生活した経験があると明かし、「私の名前は日本語で“おなら”という意味なので、自己紹介するたびに爆笑される」と会場を和ませた。