¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÇÐÍ¥¤¬¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¡ªÀÅªË½¹Ôµ¿ÏÇ¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÄÉÊü¡¡¸½ºß¤Ï¡ÖÊ¸»úÄÌ¤ê²È¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡£·Ç¯È¾Á°¤ËÀÅªË½¹Ô¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òàÄÉÊüá¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÇÐÍ¥¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥¹¥Ú¥¤¥·¡¼¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£±Ñ»æ¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¤¬£±£¹Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥·¡¼¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¤Ç£´¿Í¤ÎÃËÀ¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤Î·º»öÁÊ¾Ù¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÌµºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¤À®Ç¯¼Ô¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤Î¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢±Ç²è³¦¤«¤é»ö¼Â¾å¡¢ÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££²£³Ç¯¤ËÌµºáÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¾®µ¬ÌÏ¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥·¡¼¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë½»¤ó¤À¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ë½»¤ó¤À¤ê¡¢»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸»úÄÌ¤ê²È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÅª¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¸å¤Î¼«¿È¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤Ï¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖÇË»º¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤âÀÅªË½¹Ôµ¿ÏÇ¤ò¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥¤¥·¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î£·Ç¯´Ö¤Î¡ÊºÛÈ½¡ËÈñÍÑ¤ÏÅ·Ê¸³ØÅª¤Ê³Û¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ýÆþ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥Ú¥¤¥·¡¼¤Ï¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤Î¡Ö¡Ê»Å»ö¤Î¡Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ñÌ¯¤Ê´¶¤¸¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë»Ï¤á¤¿¾ì½ê¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢°ÊÁ°¤Ï¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¹¥Ú¥¤¥·¡¼¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õ¶·¤¬²þÁ±¤·Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¤É¤³¤ËÄê½»¤·¤¿¤¤¤«¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥·¡¼¤Ï±Ç²è¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡§¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥é¥Ã¥×¤ò´Þ¤à£³£°¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤«¤éÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤äÀÅªË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÁÊ¤¨¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤«¤éÉ½ÌÌ²½¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÅö»þÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¡¼¥É¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ú¥¤¥·¡¼¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÌò¤òºï½ü¤·¡¢£±£¸Ç¯¤Ë¶¦±é¼Ô¤Î¥í¥Ó¥ó¡¦¥é¥¤¥È¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥·¡¼¤Ï¸½ºß¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁ°¿Ê¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¡¢º£½µ¤Ë¤Ï¥¥×¥í¥¹¤Î¥ê¥Þ¥½¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£