【日本一のイケメン中学生候補】丸山玲央＜男子中学生ミスターコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/20】“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第8回は、セカンドファイナリストGP：丸山玲央（まるやま・れお）くんのインタビューを届ける。
出身：京都府
学年：3年生
誕生日：7月24日
MBTI：不明
趣味：バレエ
特技：バレエの技のピルエット
好きな食べ物：お寿司
嫌いな食べ物：アジフライ
好きな言葉（座右の銘）：あきらめたらそこで試合終了
最近ハマっていること：友達と電話をすること
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
広告で流れて来て、調べてみると去年のかっこいいファイナリストが出てきて、なってみたいと思って応募しました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
重心の位置などが分かること。
― 憧れの有名人はいますか？
マイケル・ジャクソンさん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
僕には今までそのような経験がないので分からないですが、悲しみや怒りなどのマイナスな感情が出た場合、家族や友達に相談してみんなで力を合わせて乗り越えて今まで生きていけました！
― 将来の夢を教えてください。
マイケル・ジャクソンの様なスーパーになることです！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
最後まで諦めないことが大事だと思います。目標を決め、それに向かって全力で走り抜けると必ず夢は叶います。
今後ファイナリストは週末レッスンを行い、11月29日・30日に東京で行われる授賞式にて“日本一のイケメン男子中学生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「男子中学生ミスターコン」は、2023年度より「男子高生ミスターコン」「女子高生ミスコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。事務所に所属していない日本在住の男子中学生であれば参加可能。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査を採用し、“みんなで選ぶ”視聴者参加型のコンテストとなっている。2024年にグランプリを獲得した井原泰知は「TGC teen」などに出演。活躍の幅を広げている。
