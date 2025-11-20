LINKL PLANET(リンプラ)、ワンマン11月23日開催！昼夜2公演で『Lalala』を披露
プラモデルと世界をつなぐアイドルグループ・LINKL PLANET(リンクルプラネット、略称：リンプラ)が、2025年11月23日(祝)、東京・一ツ橋ホールでワンマンライブ「ミルユメカサナレ『クミタテチュウ』」を開催する。昼夜2公演でそれぞれ異なる内容を展開。新衣装での初パフォーマンスに加え、数多くの名曲を手掛ける杉山勝彦さんとAkira Sunsetさんがコライトで参加している『Lalala』を披露する。
■昼夜で異なる公演内容、新曲2曲を披露
昼公演「クミタテ完成してギブバースに進めるのか発表！SP」は14時45分開演、夜公演「NIGHT FESTIVAL」は18時30分開演と、それぞれサブタイトルが付けられた2公演。新曲『ミルユメカサナレ』と『Lalala』は昼夜共通で披露されるが、昼公演では『ツクッテクミタテテ』、夜公演では『Part to Part』と、限定楽曲も用意されている。
さらに注目したいのはカバー曲だ。アニメ「アイカツ!」の『ヒラリ/ヒトリ/キラリ』(わか・ふうり・すなお・れみ・もえ・えり・ゆな・りすこ from STAR☆ANIS)とアニメ「前橋ウィッチーズ」の『スゴすぎ前橋ウィッチーズ！』を昼夜両公演で披露。リンプラならではのアレンジがどう響くのか、期待が高まる。
今回のワンマンライブでは、一部楽曲で撮影が解禁される。しかもスマートフォンだけでなく、一眼レフカメラも使用できる。座席からはみ出さないサイズという制限はあるものの(三脚・脚立は使用禁止)、推しメンの姿を高画質で残せる貴重な機会となりそうだ。
チケットは「VIPチケット」(1万4400円※予定枚数終了)、「一般チケット」(4500円)、「学割チケット」(3000円)の3種類を用意。全席指定での観覧が可能で、チケット購入者には、イベント等で撮りためたインスタント写真がプレゼントされる(VIPは2L判、一般・学割はL判サイズ)。
■メンバー制作プラモをゲットできるチャンスも
会場では荒井芽依さんの「100体プラモチャレンジ」展示のほか、メンバーが実際に制作したプラモデルが昼夜各3人に抽選でプレゼントされる。制作メンバーは荒井芽依さん、尾本侑樹奈さん、鈴木華凜さん、高柳光花さん、東恩納瑠花さん、宮粼菜々さんの6人。プラモデルとアイドルをつなぐリンプラらしいユニークな企画だ。
特典会では新衣装での2ショットチェキ撮影会も実施。希望のメンバー1人と撮影でき、宛名とサイン入りでもらえる。さらに「ご新規フレンドキャンペーン」として、新規の人が公式とメンバーのXをフォローすると、本人と同伴者がそれぞれハイタッチ会1回無料になる特典も。
■新作パーカーやアクスタなど、充実の物販も
当日は11時30分から日本教育会館1階の物販スペースで、グッズ販売も実施される。新商品の「パーカー」(6500円)や「アクリルスタンド(全8種)」(各1500円)をはじめ、定番の「Tシャツ」(4000円)、「マフラータオル」(2000円)、「トートバッグ」(2500円)など充実のラインナップ。「ラバーバンド」(ランダム全8種・800円)や「アクリルキーホルダー」(全8種・各1500円)といった推しメングッズもそろう。なお事後通販は未定とのことなので、確実に手に入れたいファンは会場での購入を狙いたい。
「ミルユメカサナレ」はメンバー8人の名前の頭文字を一文字ずつ取って作った造語。1000人動員を目指すプロジェクトの合言葉として、メンバー・スタッフ・ファンが一体となって目標に向かう決意が込められている。プラモデルのように一つひとつパーツを組み立てていく、まさに「クミタテチュウ」なリンプラの今。その瞬間に立ち会えるワンマンライブ、ぜひお見逃しなく！
ワンマンライブ「ミルユメカサナレ『クミタテチュウ』」
日時：2025年11月23日(祝)
昼公演「クミタテ完成してギブバースに進めるのか発表！SP」14時開場/14時45分開演
夜公演「NIGHT FESTIVAL」17時45分開場/18時30分開演
会場：一ツ橋ホール
出演：LINKL PLANET(天川れみ、荒井芽依、尾本侑樹奈、佐藤咲菜、鈴木華凜、高柳光花、東恩納瑠花、宮粼菜々)
チケット：VIPチケット1万4400円、一般4500円、学割3000円(当日券は各＋500円)
※開場・開演時間、出演者は諸事情により変更になる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
