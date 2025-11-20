真実は…にしおかすみこの認知症の母が「要介護認定」審査で見せた驚きの答え

要介護認定を取る――それはどういうことなのか。

厚生労働省のHPには以下のように書かれている。

”要介護認定は、介護サービスの必要度（どれくらい、介護のサービスを行う必要があるか）を判断するものです。従って、その方の病気の重さと要介護度の高さとが必ずしも一致しない場合があります。

介護サービスの必要度（どれくらい、介護サービスを行う必要があるか）の判定は、客観的で公平な判定を行うため、コンピュータによる一次判定と、それを原案として保健医療福祉の学識経験者が行う二次判定の二段階で行います。”

一家の大黒柱の母が認知症になっているとにしおかすみこさんが気づいたのは2020年のこと。その年に地域包括支援センターに連絡し、要介護認定を受けようと考えたが、「頭カチ割って死んでやる！」と言われ、お母さんが傷つくのではとそのままになっていた。その状況が2024年11月、動いた。共済の保険の期限が切れるタイミングで「介護保険というものがある」と説明したところ、がぜんその気になってくれたのだ。

その日の話をお伝えする「ポンコツ一家」51回後編では、「要介護認定を取る」という話になってから、審査を受けた日のことをお伝えする。ガンバレ、お母さん！

数日が経過し……

そこから数日が経過し、とある日の午前中。

私は地域包括支援センターに行こうと、玄関で靴を履いていた。いつものように母が見送ってくれる。

「いってきます」とドアを開ける。細かい話だが、私は仕事に行くとき右方向へ行く。地域包括支援センターは左方向だ。なので体を左に向けた瞬間、母が「どこ行くの？」。

……おぉ。見てるねえ。別に隠し事ではない。

私は「調査員の人がウチに来てくれるから、その予約日を決めに行くんだよ。ママ、その人来たら、いっぱい質問されるよ。大丈夫？」と聞いてみた。

すると母が「それなんだけどさ。ママ、その人が来たとき、ちゃんとしたほうがいいか？それとも少しボケたほうがいいか？」

……そんなさじ加減できるのですか？……おい。ババア、なんて真っすぐな目で言うのだ。

「普通でいいよ。いつも通りで」と返したら、

「あい、わかった」どこぞの重鎮みたいな貫禄を醸し出す。

私は茶色く踏み慣らされた畑道へ足を踏み出す。

11月の空気を鼻からゆっくり吸いこむと、肺の奥が少しひんやりとする。空を見上げる。快晴だ。口から吐き出した生暖かい息に、「可愛い人」と、呟きを忍ばせる。

来た。調査員の方だ。

更に数日後の、とある日の昼過ぎ。

ピンポーン。来た。調査員の方だ。

サンダルをつっかけ出迎えようとする私を、母がちょこまかと追ってきて、

「あんた知らないだろうけど。今から入ってくる人がママに失礼なこと聞いてきても、決して怒るんじゃないよ。あっちも仕事だから。娘として悔しくても、ママのこと良く見せようと思って褒めるんじゃないよ。ぐっと我慢よ」。

え？ 何のことでしょう？

元看護師。それに訪問看護の経験もある。何となく母なりの、多分こんな流れになるというイメージがあるのだろうか？

「うん」とだけ返し、ドアを開ける。長身でスレンダー、化粧っけはなく柔和な顔立ちの中年女性が立っていた。首から下げているネームプレートを見せながら、自己紹介してくださり、「本日はよろしくお願いいたします」。私たちふたりも頭を下げご挨拶させていただく。優しそうだ。

母が私を見て、口パクで「ね」。

何が。何の≪ね≫だ。ひとつも相手の方に隠せていないぞ。

居間に入っていただきテーブルを挟み、調査員さんと私たち親子が対峙して座る。

「さっそくですが、たくさんの質問をさせていただきます。それでですね、中には簡単すぎて失礼な質問もあるかと思いますが、どうかご容赦ください」

母は「はい、そうだろうと心得ております。どこからでもどうぞ」と最近聞かない、よそ行き且つ威勢のいい声を出し、余裕を見せ、私にお尻の端だけをピタッとくっつけてくる。……犬の落ち着き方だよ、それ。

流暢に真実ゼロの答えを…

いざスタートだ。次から次へと、本当に何十個もの日常のことを聞かれる。

例えば。調査員さんが「お食事はどうされてますか？ご自身で食べられますか？お料理はどうされてますか？」

母が「もちろん食べれます。私が家族分を毎日作っています。すみこがスーパーのお惣菜屋さんでアルバイトをしているものですからね。ときどき閉店になって売れ残ったお惣菜をただで貰って帰ってくれるので、それを皆で食べたりもします。助かってます」

真実がゼロだ。顔を見ると真剣だ。ウソをついているわけではない。母の中では事実なのだろう。

他にも。例えば。調査員さんが「お風呂はひとりで入られますか？」。

「はい、もちろん毎日入っています。でも、ひとりでではなくて、すみこ以外に、もうひとりダウン症の娘がおりますので、その子といつも一緒に入ります」

流暢にウソをつく。いや、もとい。母の中では事実。いや、どうかな。質問によっては、答えを盛ってない？良く見せようとしてるでしょう？必死だ。私は数年ぶりに見る、母の見栄を心の中でガンバレ、ガンバレと応援してしまう。

いつもどおり歩いてもらえますか？

職員さんが「最近転んだり、ふらついたりはありますか？ いつもどおり歩いてもらえますか？」

「ええ？！ ここでですか？ ……え〜……パクソはいつも酔っぱらって、転んだりしてるよねえ。でもママは……大丈夫よねえ？歩けといわれて、歩いたことがないから。普段どうやって歩いてたか。すみ、ママ、いつもちゃんと歩いてるもんねえ」と不安げに立ちあがる。

「歩いてるよ。自転車にも乗ってる。普通に、さっき家ん中ウロウロしてたじゃん。朝、お姉ちゃん起こしに行くときの感じだよ」

すると母は「そう言われても……」と立ち止まったままちょっと考え、わざわざちょっとだけ猫背にし、小股で部屋から廊下に出て行き、「今、玄関のドアにタッチしましたー」と声をこちらに届け、胸を張って、腕を真下に、腿を上げ行進しながら戻ってきた。もう行きと帰りが別人のババアだ。

「何でよ。どっちがいつものママですか？ってなるじゃん」と私は笑う。

母が「どっちかいいほう使ってください」。

どっちも、普段の母と違う。

職員さんが「２パターンも。お気遣いありがとうございます。どちらも助かります」と微笑まれる。ありがたい返し。プロは凄いなあ。

正しい判定がでるのだろうか？

でも、こんな調子で進んで、正しい判定がでるのだろうか？

実はこれに関しては、事前に、地域包括支援センターの方にアドバイスをいただいていた。

職員さんはこう言っていた。「見栄をはることも、あるあるですし。見栄をはれるだけ凄いことですよ。なので普段、お母様ができなくなってきたことや、日常で西岡さんが困っていることをメモに書いておいて、当日、調査員の方が帰るときにでも、こっそり渡すといいですよ」

そのとおりに私は前もって準備していた。

母のひとつひとつの一所懸命な返しで時間を要しながら、全ての聞き取りが終わった。

調査員さんが「以上となります。何か気になる点、お聞きしたいことございますでしょうか？」

私が「大丈夫です。ね？」と今日の主役を見る。

母が「お〜解放？もういいんですか？あ〜やれやれ。でも案外早かったねえ。あ〜あ。ご苦労様でした。大変なお仕事ですねえ。だっていろんな人がいるでしょうに。中にはお喋りば〜っかりして、要領得なくって、手綱を引き戻せない人もいるでしょう？全く、ねえ。お身体を大事にされてくださいね。では、失礼致します」とスタコラサッサとその場を引き上げていく。……ホントに、どの口が言う？

背中が、≪もうごめん≫≪もう疲れた≫と語っている。凄く喋ったね。あることないこと、だいたいないこと。頑張ったね。お疲れ様。

玄関先で調査員さんとふたりになったので、メモをお渡しした。

その場でササッと確認され「承りました」と、ご挨拶され戻っていかれた。

結果は…

数週間がすぎ、結果が郵送されてきた。《要介護１》だった。

これを見たとき、私はど素人なのでわからないが、何となく、まあ、そんなものだろうと思った。

そのあとでジワジワと母は頑張っているなという気持ちが押し寄せる。だって私が実家に戻ってから４年だ。踏ん張っている。姉を最後までみるという想いが生命線なんだろうな。

そう思う一方で、日々の暮らしの中で、疲れているときの私が浮かぶ。母の症状にはムラがある。それなのに≪１〜！！？≫と、顎を上げ眉間に皺を寄せる自分もいる。

でも、妥当な気がする。

何より、これからは担当してくださるケアマネジャーさんが、私の家族がどう過ごすのがいいかを、一緒に計画立ててくださることが心強い。

私の気持ちの安定のために、取って良かったかなと思う。

母が一件落着の顔で言う。「これでママが死んでも一応、大丈夫よね。お金、心配なしね」

うーん、要介護認定だから。目的が違うって。

私はこれをスルーし、何となく「ママ死んだら、お姉ちゃんわかるのかなあ」とぼやいた。

すると母が「わかるよ。でも《死》がどういうものかまでは、わからないから。ときどきママに会いたくて、ママを探すよ」。

そんなものか。改めて、母が逝ってしまうと、姉のほんとうのきもちを理解できる人がいなくなるなあ。

更に母が「ねえ、これってパクソの分も入ってるのよね？ 家族みんなが助かるやつよね？」

え？ さすが大黒柱だねえ。……そう思うなら、長生きしてあげなよ。

【次回は12月20日（土）公開予定です】

編集部注：にしおかすみこさんのお母さまが2025年11月、85歳で天国に旅立たれました。心よりお悔やみを申し上げます。「ポンコツ一家」は1年前のことをにしおかさんがつづっており、ユーモアと愛たっぷりのお母さんとのエピソードがにしおかさんの手元に残っています。FRaUwebでは、認知症の母、ダウン症の姉、酔っ払いの父との暮らしを、そのまま連載していただきます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

