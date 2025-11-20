栄養豊富でありながら手頃な値段で食べられる庶民の味方とえいば…納豆。



スーパーには味や原料にこだわった様々な種類の納豆が並び、そこからも人気の高さがわかりますが、最近では健康志向の強まりもあり、去年の納豆の市場規模はおよそ2874億円と過去最高を記録。まさに今、空前の納豆ブームなのです。



そんな人気を後押しするこだわりの納豆メーカーが静岡県内に。





静岡市では、駿河湾の海洋深層水を使い、特別な製法で作り上げる驚きの納豆が。ごみの削減も目指すという最先端の納豆とは！？（担当者）「地球にも体にも優しい納豆を今作っているんですけど」伊東市では静岡産の大豆にこだわり自然の恵みを活かした納豆が大人気。さらに、伊東市のソウルフード「ナッチャー」とは？（客）「家でも作りますよ」（客）「月1ぐらいで食べますかね」「every.life」は、メードイン静岡の驚きの納豆を徹底調査。そのこだわりとおいしさの秘密に迫ります。まずは、静岡市の用宗にある「冨良食品」へ。1954年創業で70年以上の歴史がある納豆の専門メーカーで11月、新社屋が完成するなど、数々の人気商品に支えられ売り上げも好調のようです。（冨良食品 工場長 木下 真一郎さん）「冨良食品の納豆は昔ながらの製法で添加物を一切使わず、手間暇かけた納豆を作っています。納豆はタレで食べる時代だみたいなことを言われてますけど、うちはやっぱり大豆本来の味を活かしたいので、そういう商品をこだわって作っています」「冨良食品」で扱う豆はなんと8種類もあり、すべて国産大豆にこだわっています。その豆を使って作る納豆は約20種類。パッケージに書かれた自然の味”というのが一番のこだわりだそうです。「冨良食品」が作る納豆は小中学校の給食にも使用されていて、なんと富士市から浜松市までの広範囲を、この1社だけでカバーしているそうです。そのため、多い時には給食用だけで、1日1万個以上の納豆製造しています。そんな「冨良食品」では、今、時代の最先端を行く驚きの納豆を作っているといいます。それは……？（冨良食品 工場長 木下 真一郎さん）「地球にも体にも優しい納豆を今作っているんですけど、それはプラスチックごみが大変社会問題となっていますのでそれを少しでも減らそうと思いまして…」おいしさと、環境問題の両立を目指した進化系の納豆…その製造方法とは？（冨良食品 工場長 木下 真一郎さん）「水で一晩大豆を漬けているんですけれども、タレやからし無しでもそのまま大豆が食べられるように、焼津の深層水ミュージアムから汲んできた原水を使ってほんのり塩味風味のする納豆を作っています」人気商品は豆が緑色の「越後みどり大豆」を使った納豆。従来の製法では、この緑色が消えてしまいますが、それを無添加でありながら緑色を残す製法を独自開発し、なんと特許も取得。ここでしか味わえない特別な納豆に仕上がります。さらに…。（冨良食品 工場長 木下 真一郎さん）「使用している容器を止めまして、経木で納豆を包んで、大豆に経木の香りがしみ込んで、風味が味わえるという」そして完成したのが、この経木で包んだ「塩味納豆」。経木を開くと、しっかり緑色の豆が！！気になるのはその味ですが…取材ディレクターが試食してみると…。（取材ディレクター）「豆本来の旨味というか味がすごいですね、口いっぱいに広がりますね」（冨良食品 工場長 木下 真一郎さん）「本来、納豆は大豆の旨味を楽しんで食べる食品なもんですからね、タレ、カラシなくても、そのまま食べられる納豆を作っています」味はもちろん、地球や体やにも優しい納豆。伝統の食品でありながら最先端がギュッと詰まった進化系の納豆でした。続いては、伊東市にある「まるさ食品」。1950年に創業し、今では伊豆唯一の納豆メーカーで、3代目の社長を中心に、家族や従業員合わせて7人の少数精鋭の会社です。そんな「まるさ食品」は県東部の学校給食で提供される納豆を全てまかなっているんです。（まるさ食品 斎藤 巨明 社長）「北は小山町、南は南伊豆まで配達しています。マックスだと（1日）7000（個）ぐらいですかね」以前は学校給食も4社で分担していましたが、今では「まるさ食品」のみとなり、しかも製造だけではなく、配送まで行っています。そんな、「まるさ食品」で代々受け継がれている納豆の特徴とは？（まるさ食品 斎藤 巨明 社長）「良い水を使いたいということで、自然が多い場所で納豆を製造しております。うちのは粘りが強いのと、納豆の歯ごたえ、豆の旨味をかみしめていただけるような納豆を目指してます」天城水系のおいしい水で作る納豆はなんと9種類。中でも人気なのは、県西部や中伊豆で育った静岡県産の大豆「福豊」を使用した納豆。しかし、おいしい納豆を作るのは並大抵なことではないのです。作業中の工場を見せてもらうと…そこには、あらゆるものをチェックし続ける社長の姿が。（まるさ食品 斎藤 巨明 社長）「炊く時間も大事ですし、発酵の温度の管理も、大事ですし、気温とか湿度によっても、色々変わってきますし、うまく調整しながら、なかなか難しいですね」大手納豆メーカーでは全自動で行われることも全てが手作業。しかしその結果は、消費者にも伝わっているようです。（客）Q.どちらから？「藤沢から。一度食べたら忘れられなくなって。定期的に来ております」（客）「すごくかみ応えがあったというか、しっかりしている豆だなというのが第一印象でした」（客）Q.ちょっと見せてもらっていいですか？「ここの納豆が大好きで、いつも10個単位で買わせていただいてます。他の物が食べられなくなっちゃう。愛がある、この納豆には」実は"納豆愛"は、地元の伊東市民にもあるようで…？（まるさ食品 斎藤 巨明 社長）「納豆を使ったソウルフード…みんな『ナッチャー、ナッチャー』って…」「ナッチャー」とは何なのか？伊東市内の飲食店で聞いてみると！？（居酒屋食堂 風来坊 鈴木 浩二さん）「納豆チャーハンですね」（取材ディレクター）「納豆チャーハン？」確かにメニューを見てみると、そこには納豆チャーハンの文字が。市民に話を聞いてみると…。（客）「当たり前に食べてきたので…」（客）「家でも作りますよ」（客）「食べます。月1ぐらいで食べますかね」伊東市内のラーメン店が発祥で、そのおいしさから地域で30年以上愛されているという納豆チャーハン。味付けは店ごとにアレンジが加えられ、この店ではオリジナルの甘めのタレを使用。これが伊東市民がこよなく愛するナッチャーこと「納豆チャーハン」。現在、伊東市内の8店舗ほどで食べられるということです。こだわりと、愛が詰まったメードイン静岡の納豆。その違いを、ぜひ味わってみてはいかがですか？