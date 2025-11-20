ÎÄÍ§²ñ¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¤ÎÊó½·°ú¤¾å¤²¤òÄá²¬»Ô¤¬¸¡Æ¤¡¡¸½¾õ1¿ÍÅö¤¿¤ê»þµë956±ß¡¡¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç´óÉÕ¤âÊç½¸
»Ô³¹ÃÏ¤Ø¤Î¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëÃæ¡¢Äá²¬»Ô¤Ï20Æü¡¢¥¯¥Þ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÄÍ§²ñ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥¿ー¤ÎÊó½·¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äá²¬»ÔÆâ¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¾ðÊó¤¬¤³¤È¤·4·î¤«¤é10·îËö¤Þ¤Ç¤Ë392·ï´ó¤»¤é¤ì¡¢ºòÇ¯ÅÙ1Ç¯´Ö¤Î·ï¿ô¤Î6ÇÜ¶á¤¯¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11·î17Æü¤Ë¤Ï»ÔÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÎÄÍ§²ñ¤é´Ø·¸¼Ô¤ÏÏ¢Æü¡¢¥¯¥ÞÂÐºö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£ÁïÄá²¬»ÔÄ¹¡ÖÌ¿¤ò¤«¤±¤ë¸·¤·¤¤¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½ÆÃÆ¤Î¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤½¤Î¤ª¶â¤â¤«¤«¤ë¡¢¤½¤³¤â²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¸½ºß¡¢Äá²¬»Ô¤¬ÎÄÍ§²ñ¤Ë¥Ï¥ó¥¿ー¤Î½ÐÆ°¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿ºÝ¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊó½·¤Ï1¿ÍÅö¤¿¤ê»þµë956±ß¤Ç¡¢ÎÄ½Æ¤ò»ý»²¤·¤¿½ÐÆ°¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÊÌÅÓ1¿ÍÅö¤¿¤ê1500±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥Þ¤òÊá³Í¤·¤¿¾ì¹ç¡¢1Æ¬¤Ë¤Ä¤8000±ß¤òÎÄÍ§²ñ¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Äá²¬»Ô¤Ç¤Ïº£Ç¯ÅÙ¡¢10·îËö¤Þ¤Ç¤Ë103Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÎÄÍ§²ñ¤Ø¤ÎÊó½·¤Ê¤É¥¯¥ÞÂÐºö¤Ë³Ý¤«¤ëÈñÍÑ¤¬º£¸å¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×¤Ç¥¯¥ÞÈï³²¤Ø¤ÎÂÐºöÈñ¤òÊç¤ë´óÉÕ¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£Áï¡¦Äá²¬»ÔÄ¹¡Ö´óÉÕ¤Ï°ì¸ý2000±ß¤«¤é¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤È¤·ÊÖÎéÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´óÉÕ¤ÏÎÄÍ§²ñ¤Î½ä»ë¤äÈ¢¤ï¤Ê¤ÎÀßÃÖ¡¢ÃÏ°è¤ä¸Ä¿Í¤¬¹Ô¤¦ÅÅµ¤ºô¤ÎÀßÃÖ¤äÊüÇ¤²Ì¼ùÈ²ºÎÅù¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¥¯¥ÞÈï³²ÂÐºö¤Ë¤«¤«¤ë»ö¶ÈÁ´ÈÌ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¡×
Êç¤Ã¤¿´óÉÕ¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÊá³Í¤äÈ¢¤ï¤Ê¤ÎÀßÃÖ¤Ç½ÐÆ°¤·¤¿ÎÄÍ§²ñ¥Ï¥ó¥¿ー¤ÎÊó½·¤äÅÅµ¤ºô¤ÎÀßÃÖÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º´Æ£ ÁïÄá²¬»ÔÄ¹¡ÖÄá²¬¤òÎ¥¤ì¤¿½Ð¿È¼Ô¤«¤éÄá²¬»Ô¤Î¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¸«¤Æ¡ØÂç¾æÉ×¤«¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Äá²¬¤ò»×¤¦³§¤µ¤ó¤«¤é´óÉÕ¤ò¤â¤é¤¤¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¯¥Þ¤ÎÈï³²ËÉ»ßÂÐºö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥ÞÂÐºö¤Ø¤Î»Ù±ç¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï¸©Æâ½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢Äá²¬»Ô¤Ç¤ÏÍèÇ¯3·îËö¤Þ¤Ç´óÉÕ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£