プロ野球・巨人は20日、ドラフト1巡目指名した竹丸和幸投手と仮契約を結びました。契約金1億円、出来高5000万、年俸1600万と発表（金額は推定）。背番号は、岩隈久志さん、堀内恒夫さん、高橋尚成さんらが着用した「21」と明かされました。

水野雄仁編成本部長は、即戦力左腕としての活躍を期待。「もちろん1年目から開幕ローテーションに入って、いけるところまでいってほしい」と期待を寄せました。

竹丸投手も、これに「期待に応えられるように」と意気込み。満員の東京ドームで投げられることを楽しみとしながら、開幕ローテ入りに闘志を燃やします。さらに巨人で話を聞きたい人については、「現役で長く続ける秘けつを聞きたい」ということで、内海哲也コーチと杉内俊哉コーチの名前を回答。対戦したい相手については、今年2冠を獲得したセ・リーグの好打者だからという理由で阪神・佐藤輝明選手の名前をあげました。

さらに1年目の目標としては、「貯金を5個つくる」と言及。ゆくゆくは、3ケタもの勝利数を積み上げることができる投手を目標としながら、長い期間プロで活躍することへ意気込みました。

普段から“貯金”も計画的にしているという竹丸投手。自己評価としては体力がない方だと語り、ほぼ毎日ランニングやウエイトを行って、春に向けて計画的に体力強化を図っていることを明かします。さらに、貯金をつくるために心がけていることについては「先発だったら複数失点を許さない。ビッグイニングをつくらせない。無駄な四球を出さないように気をつけています」と語りました。

来季の巨人の開幕カードは、阪神との3連戦。佐藤選手との対戦にも期待を寄せ、選ばれし先発3投手へも名乗りをあげました。