お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が18日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。芸人になる前に「好き」なことを仕事にしようと悩んだ時期があったことを告白した。

11月のマンスリーパートナーは4人組クリエイター「午前0時のプリンセス」のメンバーでプロダンサー・振り付け師としても活動するJESSICA。この日は「好きを仕事にすること」をテーマにトークを展開した。

バービーは「私も好きを仕事にしようとしてたことがありました」と告白。「お前芸人じゃないか〜いと思われるかもしれないけど、芸人は芸人になりたいと思って生きてきたわけではなくて、たまたまなっちゃったんですよ」と続けた。

「実は大学時代、テニスのコーチやってて」とバービー。「テニスがうまくなるためのスクールに入りたいけど、お金がないし、諦めてた」というものの、「コーチはずっとやってて、バイトしてたところが“就職してもいいよ”って言ってくれてたことがあったんです」とアルバイト先への就職を打診されたことを明かした。

その申し出に悩んだというが、「“ずっとは難しいかもしれません”って。腕に難ありだったので。テニスを極めようってほどまで極めきれなかったっていうので、ちょっと山が高すぎるなって感じでテニスのコーチの道は辞めました」とテニスを仕事にしなかった理由を語った。