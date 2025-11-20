日テレNEWS NNN

写真拡大

■21日（金）の全国天気
・ポイント
　北海道は雪
　北陸や東北は雨や雷雨
　大雨に注意
　関東以西は小春日和

21日（金）は、低気圧や前線、あるいは寒気の影響などで、北陸から北日本にかけて、天気が崩れるでしょう。北海道は雪が降り、ふぶく所がありそうです。北陸から東北の日本海側では雨が降り、山形県など、東北南部では、大雨にご注意ください。大気の状態が非常に不安定となるため、雷を伴う所もありそうです。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうなどにも注意が必要です。

一方、関東から九州にかけては、晴れる所が多いでしょう。朝は冷える所が多いものの、日中は、東京、名古屋、大阪で17℃、鹿児島で19℃と、小春日和になりそうです。引き続き、空気は乾くので、インフルエンザや火のもとに注意が必要です。

予想最低気温（）内は前日比と季節感
札幌　　　4℃（＋3　11月上旬）
青森　　　5℃（＋2　11月上旬）
仙台　　　6℃（＋3　11月中旬）
新潟　　　7℃（＋3　11月中旬）
東京都心　6℃（-1　12月上旬）
名古屋　　4℃（＋1　12月中旬）
大阪　　　8℃（＋2　平年並み）
広島　　　8℃（＋2　11月中旬）
高知　　　6℃（＋1　12月上旬）
福岡　　　12℃（＋2　11月上旬）

予想最高気温（）内は前日比と季節感
札幌　　　7℃（-4　平年並み）
青森　　　9℃（-3　平年並み）
仙台　　　15℃（＋2　11月中旬）
新潟　　　15℃（＋1　11月中旬）
東京都心　17℃（＋2　11月中旬）
名古屋　　17℃（＋2　11月中旬）
大阪　　　17℃（＋1　11月中旬）
広島　　　18℃（＋1　11月中旬）
高知　　　20℃（＋2　11月中旬）
福岡　　　18℃（＋2　11月中旬）

■3連休は、土日を中心にお出かけ日和
22日（土）は、日本海側の雨や雪も朝までには止み、日中は太平洋側を中心に、晴れる所が多いでしょう。23日（日・勤労感謝の日）は、ほぼ全国的に晴れて、絶好のお出かけ日和となりそうです。24日（月・振り替え休日）は雲が増え、一部で雨が降りそうですが、全国的に広く崩れることはない見込みです。

連休明けは北日本方面で低気圧が発達し、荒れた天気となる可能性があり、注意が必要です。気温差もかなり大きくなるでしょう。