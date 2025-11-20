■21日（金）の全国天気

・ポイント

北海道は雪

北陸や東北は雨や雷雨

大雨に注意

関東以西は小春日和

21日（金）は、低気圧や前線、あるいは寒気の影響などで、北陸から北日本にかけて、天気が崩れるでしょう。北海道は雪が降り、ふぶく所がありそうです。北陸から東北の日本海側では雨が降り、山形県など、東北南部では、大雨にご注意ください。大気の状態が非常に不安定となるため、雷を伴う所もありそうです。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうなどにも注意が必要です。

一方、関東から九州にかけては、晴れる所が多いでしょう。朝は冷える所が多いものの、日中は、東京、名古屋、大阪で17℃、鹿児島で19℃と、小春日和になりそうです。引き続き、空気は乾くので、インフルエンザや火のもとに注意が必要です。

予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 4℃（＋3 11月上旬）

青森 5℃（＋2 11月上旬）

仙台 6℃（＋3 11月中旬）

新潟 7℃（＋3 11月中旬）

東京都心 6℃（-1 12月上旬）

名古屋 4℃（＋1 12月中旬）

大阪 8℃（＋2 平年並み）

広島 8℃（＋2 11月中旬）

高知 6℃（＋1 12月上旬）

福岡 12℃（＋2 11月上旬）

予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 7℃（-4 平年並み）

青森 9℃（-3 平年並み）

仙台 15℃（＋2 11月中旬）

新潟 15℃（＋1 11月中旬）

東京都心 17℃（＋2 11月中旬）

名古屋 17℃（＋2 11月中旬）

大阪 17℃（＋1 11月中旬）

広島 18℃（＋1 11月中旬）

高知 20℃（＋2 11月中旬）

福岡 18℃（＋2 11月中旬）

■3連休は、土日を中心にお出かけ日和

22日（土）は、日本海側の雨や雪も朝までには止み、日中は太平洋側を中心に、晴れる所が多いでしょう。23日（日・勤労感謝の日）は、ほぼ全国的に晴れて、絶好のお出かけ日和となりそうです。24日（月・振り替え休日）は雲が増え、一部で雨が降りそうですが、全国的に広く崩れることはない見込みです。

連休明けは北日本方面で低気圧が発達し、荒れた天気となる可能性があり、注意が必要です。気温差もかなり大きくなるでしょう。