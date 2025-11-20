２０日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４．９２ポイント（０．０２％）高の２５８３５．５７ポイントと５日ぶりに小反発する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は７．７０ポイント（０．０８％）安の９１４３．３４ポイントと小幅ながら５日続落した。売買代金は２４５１億３５７０万香港ドル（約４兆９５６６億円）に拡大している（１９日は２１１４億２６４０万香港ドル）。

好悪材料が入り混じる中で方向感を欠く流れ。中国当局の不動産市場支援スタンスなどが支えとなる一方、米金融政策の不透明感が重しとなっている。香港メディアが２０日報じたところによると、広東省仏山市の住宅都市農村建設管理局など８部門はこのほど、不動産市場に関する１２項目の新措置を発表した。一連の措置を通じ、住宅市況の改善を図る狙い。また、同日の外電によると、中国の住宅関連当局は、不動産ローン補助金支給など新たな不動産市場支援の政策パッケージを検討しているという。

一方、米追加利下げ先送りの見方が強まる中、金融政策で米国に追随する香港でも緩和期待が後退した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１９日公開した米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨（１０月開催分）によって、大半のメンバーが次回会合（１２月）での金利据え置きが適切と判断していたことが判明している。また、米中金利差を念頭に、中国の緩和余地が縮小するとの見方が広がったこともマイナスだ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、電動工具メーカー大手の創科実業（６６９／ＨＫ）が５．４％高、中国スポーツ用品大手の李寧（２３３１／ＨＫ）が４．０％高、中国政府系デベロッパーの華潤置地（１１０９／ＨＫ）が２．５％高と上げが目立った。

セクター別では、中国の不動産が高い。華潤置地のほか、融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が６．０％、万科企業（２２０２／ＨＫ）が３．７％、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が３．１％、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が２．８％ずつ上昇した。

中国の銀行セクターもしっかり。中国郵政貯蓄銀行（１６５８／ＨＫ）が２．２％高、中国銀行（３９８８／ＨＫ）が１．９％高、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）が１．２％高、中国建設銀行（９３９／ＨＫ）が１．１％高で取引を終えた。

半面、新興ＥＶ（電気自動車）関連は安い。浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が５．９％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が４．５％、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が３．２％、小米集団（１８１０／ＨＫ）が２．９％ずつ下落した。ほか、ライダー（ＬｉＤＡＲ）や自動運転システムなどスマートドライブ関連銘柄も売られる。禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が６．４％安、小馬智行（ポニーＡＩ：２０２６／ＨＫ）が２．６％安、速騰聚創科技（２４９８／ＨＫ）が１．３％安で引けた。

リチウム採掘や動力電池の銘柄群もさえない。寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が５．７％安、中創新航科技（３９３１／ＨＫ）が３．１％安、江西カン鋒リ業集団（１７７２／ＨＫ）が１．９％安、天斉リ業（９６９６／ＨＫ）が１．８％安と値を下げた。

本土マーケットは反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．４０％安の３９３１．０５ポイントで取引を終了した。自動車が安い。半導体、軍需産業、資源・素材、消費関連、医薬なども売られた。半面、不動産は高い。銀行も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）