この冬食べたい！ココスのチーズフォンデュ風12月限定メニューを徹底紹介

冬が本格的に深まり、あたたかい料理が恋しくなる12月。そんな季節にぴったりな、ココスの「今月のグルメ～12月～」が登場しました。まるでチーズフォンデュのように濃厚でとろけるチーズをたっぷり楽しめる2品は、食欲をそそる魅力がいっぱい♡包み焼きのハンバーグや彩り豊かな温野菜など、寒い日に嬉しい熱々メニューが勢ぞろい。自分へのご褒美にも、家族での食事にもぴったりです。

とろける5種チーズの包み焼きハンバーグ



燻製ベーコンと舞茸の包み焼きハンバーグ～トマトと5種チーズのソース～

「燻製ベーコンと舞茸の包み焼きハンバーグ～トマトと5種チーズのソース～」は、チェダー・レッドチェダー・ブルーチーズ・パルメザン・モッツァレラを使用した濃厚なチーズソースが魅力の一品。

まろやかで深みのあるチーズに、セミドライトマト入りの爽やかなトマトソースが加わることで、最後まで飽きずに楽しめます。

トッピングには香り豊かな自社製の燻製ベーコンを使用。さらに舞茸やブロッコリーも加わり、包みを開ける瞬間から食欲を刺激してくれます。

価格は石窯パンorライス付きで1,390円（税込1,529円）、単品1,290円（税込1,419円）。

燻製ベーコンと舞茸の包み焼きハンバーグ弁当～トマトと5種チーズのソース～※ライス付き

また、テイクアウト版の「包み焼きハンバーグ弁当」はライス付きで1,290円（税込1,393円）。ネット注文なら1,161円（税込1,253円）で購入でき、忙しい日にも便利です♪

温野菜に絡むチーズソースの幸せ



「5種野菜とチーズソースのオーブン焼き」はブロッコリー、カボチャ、ヤングコーン、スナップエンドウ、カリフラワーの温野菜にスティックベーコンを合わせ、チーズソースをかけて焼き上げた贅沢な一皿。

チーズフォンデュのように具材を絡めて楽しめる、寒い時期に嬉しい熱々メニューです。

追加の一品としてはもちろん、ワインなどのお酒とも相性抜群。価格は490円（税込539円）と手に取りやすく、食卓の彩りにもぴったりです♡

今だけの濃厚チーズを楽しんで♡



寒さが深まる12月、心までほっと満たしてくれる濃厚チーズメニューはまさに冬のご褒美。

ココスの「今月のグルメ～12月～」では、チーズフォンデュのようにとろけるソースが主役の2品が登場し、体も心も温めてくれます。

店内はもちろん、テイクアウトでも楽しめるので、忙しい日やおうち時間にもぴったり。

販売は507店舗（11月20日時点）、1月上旬までの期間限定。冬ならではの贅沢な味わいをぜひ味わって♪