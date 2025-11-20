自分自身に限界を設けず、年齢を重ねてもチャレンジし続ける女性を応援する「ミセス・オブ・ザ・イヤー」の日本大会が次の日曜日から2日間開かれます。



秋田代表3人のうちの2人が秋田市長のもとを訪れ、意気込みを語りました。



プレシャス部門（50～64歳）の秋田代表、ダイエットアドバイザーとして多くの女性を輝かせてきた伊藤恵さん。





どんな時も挑戦をあきらめない、出産から約8か月で県予選に挑戦した本間詳子さんは、ゴージャス部門（35～49歳）の秋田代表です。沼谷市長「お～。華やかな。よろしくお願いします」「ミセス・オブ・ザ・イヤー」は自分らしく輝き挑戦し続ける女性を応援する大会です。秋田代表3人のうち、秋田市在住の2人が秋田市の沼谷市長のもとを訪れました。2人は「秋田の女性の芯の強さをPRしたい」などと意気込みを語り、沼谷市長からは「大きな価値がある出場で、県民の自己肯定感につながる」とエールを送られました。ウォーキングや発声、スピーチの練習に励んできた2人。本間詳子さん「子どもたちにはいろんなことを体験して、いろんなことに挑戦してほしいなってすごく思ったんですけど、じゃあ自分はどうだろう。自分は何か挑戦して、お母さんこれ頑張ってるよって言えるものあるかなっていうことをすごく感じまして、まず私が挑戦してみよう、どんな状況でも頑張れるよっていうことをみなさんに知っていただきたいなっていうことで今回挑戦いたしました」伊藤恵さん「いまもう秋田はクマのニュースしか出てないので、こういうあでやかなというか、華やかな場でちょっとでも爪あとが残せればいいかなと思っております。頑張ってきます」これから何かに挑戦する女性たちの後押しになればと話す2人が出場する日本大会は、23日と24日に東京で行われます。