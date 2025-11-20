秋田の魅力を俳優やフリーアナウンサーに発信してもらうモニターツアーシリーズの2回目です。



東北を舞台にしたドラマの子役で知られる俳優の小林綾子さんにカメラが密着。



白神山地の麓の魅力をどのように感じどう発信したのでしょうか。

■■2泊3日のモニターツアー 2日目は俳優の小林綾子さんにカメラが密着

手つかずの自然や食文化など、秋田の観光資源を県の内外に広くPRし、誘客につなげようと企画された県主催のモニターツアー。





■まずは木の都 能代を代表する建物へ “全国でここだけ”の天井

秋が深まる先月下旬、2泊3日の日程で開かれました。秋田の魅力の発信役として招かれたのは俳優やフリーアナウンサーなどの4人です。日程2日目、カメラが密着したのは。幅広い世代からの人気はいまも健在。東北を舞台にしたドラマ「おしん」の子役で一躍人気を博した俳優の小林綾子さんです。テレビや舞台などで幅広い活動を続ける傍ら、幼いころから登山に親しみ、「山の日アンバサダー」に任命されるなど、現在も日本各地の山々に登り続けています。

この日最初に訪れたのは能代市の旧料亭金勇。



木の都、木都能代を代表する建物で、天然秋田杉がふんだんに使われています。



ガイド

「110畳の大広間です。110畳」「天井ご覧になってください、畳1畳分の天井板が4枚と半畳分の板がはめられています」「この大量の天井板を持っているのは全国でここだけです」「幻の板と言われています」「いま建てようとすれば建たるかもしれませんが、この材料を手にすることはできないです」

小林さん

「もう大きい板を取るっていうのはもう難しいですねーなるほど」

■八峰町でブナ林の景色と白神山地由来の酵母使用のパンを楽しむ

この後一行が向かったのは八峰町。



白神山地由来の酵母を使ったパンを思い思いに購入しました。



「みこしの滝浴び」で知られる八峰町八森の白瀑にも立ち寄りました。



小林さん

「わーーーマイナスイオンたっぷり」



水源として長年守られてきた森。



後藤千春さん

「だいたい20センチぐらい。ビール瓶より太いくらいかこんな感じで（樹齢）50年。下の方結構太いですもんね。時間かかるんですね～」



ツアーを企画した白神コミュニケーションズの後藤千春さんからブナについて学びます。



後藤さん

「黒い筋が入っていますよね、染みのように。樹幹流って言って雨が降ったときの水の通り道。雨が降るとブナの葉っぱ一枚一枚で受け止めた雨、それを自分の枝を通して、自分の幹を通して、みんな自分の根本に水を集めようとする。その雨が降ったときの水の通り道。通り道が決まってるから、だからあんな風に晴れてるときは黒い染みになってる



秋晴れのブナ林の景色を楽しんでいるとちょうどお昼の時間に。



ここで大橋未歩さんが…。



大橋さん

「きのう作ったわっぱ持ってきました。うれしい、早速使っちゃいました。じゃーん」



ブナに囲まれた自然の中でのランチです。



小林さん

「おいしい。何か本当にもちもちしています。弾力があって。秋田づくしわっぱの皿。蓋が皿にちょうどいいですね。かわいい。山の中で食べると何でこんなにおいしいんでしょうね。3倍くらいのおいしさがありますね」

■日本海ならではの絶景 そして夕食は地元の食材を堪能

自然を満喫したところで一行は海岸へ。



白神山地から流れる川ではこの時季ならではの光景が。



サケの遡上発見

「この真下。あっいましたすごーい遡上。来た来た来たすごーい」



自然が育む命の循環や地域特有の地形などを間近で感じた小林さんたち。



さらにこの日は日本海ならではの絶景が。



夕日撮影

「いいすごいハート。すごいすごいいえーい。映え映え」



1日中歩き回った体を癒やしてくれるこの日の宿泊先は地元の温泉宿泊施設。



「乾杯！幸せ」



海の幸やだまこ汁などこの日も地元の食材がふんだんに。



小林さん

「おいしい。秋田のきりたんぽとかこのだまこ鶏のだしがきいたしょうゆのスープが大好きで、これいくら食べても飽きないんですよね」「やっぱりご当地のものいただけるって本当に幸せですよね。ここに行かないとなかなか出会えない」

■体感した魅力をSNSで発信！

参加者それぞれが影響力のある発信者でもある今回のモニターツアー。



SNSなどで秋田の魅力を広めてもらうことが大きな狙いです。



小林綾子さん

「この全ての感動をSNSで表現するのはなかなか難しいんですけれども」「秋田杉があんなにふんだんに使われた建物っていうのは初めて。何十年も何百年も前のものなのに触ってみるとすごくぬくもりがあるんですよね」「ブナの林は本当にきれいですし、こういう森がずっと昔から残ってたんだって思うだけですごく感動しますし、山に入ったと思ったら今度あっという間に海。柱状節理にまで上がらせてもらって」「旅って人だと思うんですよね。どんな人に出会って、どういう所で、どういうことがあったかってそういうのってものすごく印象に残るので」「うまくできるかどうかわからないですけどみなさんが興味持ってもらえるといいなと思いますね」



♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢



21日は、いよいよ世界自然遺産 白神山地へ。



岳岱自然観察教育林などを巡った3日目の様子をお伝えします。