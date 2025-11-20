EXILE TETSUYAがプロデュースするコーヒーショップ AMAZING COFFEEが、コラボレーション店舗第3号店 ORCAFE produced by AMAZING COFFEEを12月1日より兵庫県神戸市の神戸須磨シーワールド内にオープンする。

ORCAFEは、福井県鯖江市、青森県に続くコラボレーション店舗に。今回は、イベント出店で活躍していた大型キッチンカーの『バスくん』が神戸須磨シーワールドに常駐する。AMAZING COFFEE定番ドリンクをはじめ、限定のカフェチョコやオルカ焼きなど、ORCAFE限定コラボレーションメニューも販売。“神戸須磨シーワールドといえばシャチ＝オルカ”ということにちなんだ限定ドリンクやフードを提供する。

また、オープンを記念したステッカープレゼント施策を行うことが決定。オープン日の12月1日～7日までの期間限定で、来店者へORCAFEロゴデザインのオリジナルステッカーをプレゼントするとのことだ。

＜AMAZING COFFEE プロデューサー EXILE TETSUYA コメント＞

2023年に発表させていただいてから、福井県鯖江市、青森県で展開してきたAMAZING COFFEEコラボレーション店舗事業の第三号店が、兵庫県神戸市にオープンします。これまでAMAZING COFFEEのイベントで活躍してくれたバスくんが、ORCAFEとして常駐する形で皆さまをお迎えすることになります。神戸の皆さまに愛される「神戸須磨シーワールド」の中に、バスくんがいる風景が今からとても楽しみです。神戸須磨シーワールドでのコーヒータイムは、ぜひORCAFEでお楽しみください。

EXILE TETSUYA

（文＝リアルサウンド編集部）