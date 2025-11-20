ミニモニ。“結成25周年記念プライズ＆カプセルトイ”が登場！ ミニモちゃんになりきれる帽子など展開
アイドルユニット“ミニモニ。”の結成25周年を記念した限定プライズ＆カプセルトイが、11月21日（金）から、「モーリーファンタジー」や「PALO」をはじめとするアミューズメント施設で順次展開される。
【写真】ミニモちゃんになりきれる！ 「なりきり帽子」などグッズ一覧
■数量限定で登場
今回展開されるのは、ミニモニ。の公式キャラクター“ミニモちゃん”をデザインしたプライズ3種類とカプセルトイ1種類。
プライズからは、ミニモちゃん、エルムちゃん、ベルデちゃん、ルアちゃんになりきれるかわいい「なりきり帽子」を用意。サイズは縦約40cm×横約32cm×厚み約28cmで、ピンク、ブルー、グリーン、イエローの全4色がそろう。
また、バッグに付けて楽しめる「マスコット」や「ミニポーチ」が投入されるほか、カプセルトイにはミニモちゃんファミリーをデザインした「ラバークリップ」が登場。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。
【写真】ミニモちゃんになりきれる！ 「なりきり帽子」などグッズ一覧
■数量限定で登場
今回展開されるのは、ミニモニ。の公式キャラクター“ミニモちゃん”をデザインしたプライズ3種類とカプセルトイ1種類。
プライズからは、ミニモちゃん、エルムちゃん、ベルデちゃん、ルアちゃんになりきれるかわいい「なりきり帽子」を用意。サイズは縦約40cm×横約32cm×厚み約28cmで、ピンク、ブルー、グリーン、イエローの全4色がそろう。
また、バッグに付けて楽しめる「マスコット」や「ミニポーチ」が投入されるほか、カプセルトイにはミニモちゃんファミリーをデザインした「ラバークリップ」が登場。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。