ロッテリア「福袋」はリラックマとコラボ！ 「絶品チーズバーガー」を食べるぬいぐるみなどセットに
ハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」は、12月19日（金）から数量限定で、「リラックマ」とコラボレーションした「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」を発売する。
【写真】リラックマ×ロッテリアの福袋の中身一覧
■4つのオリジナルグッズがセットに
今回登場する「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」は、大人気のリラックマぬいぐるみシリーズ「いつでもいっしょ♪リラックマ」のイラストを使用したオリジナルグッズと、「ロッテリア」および「ゼッテリア」で使える「お食事クーポン」（4800円分）が入った福袋。
オリジナルグッズは、「絶品チーズバーガー」を食べるリラックマの描き下ろしイラストをモチーフにした「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」や、ファイルの中に入れる紙によって模様が変化する「マジッククリアファイル」、各月の季節感に合ったリラックマのイラストが楽しめる「壁掛けカレンダー」、BOX側面のイラストが可愛らしい「BOXティッシュ」の4つのアイテムが用意される。
「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」とそれぞれのグッズを組み合わせて、SNS映えする写真を撮影して楽しむことも可能。
「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」は、12月19日（金）から、一部店舗を除く、「ロッテリア」139店舗、「ゼッテリア」136店舗で販売予定。購入は1人3個まで。数量限定販売なので、なくなり次第販売を終了だ。
