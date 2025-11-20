“令和のスイカップ”元NHK竹中知華、“衝撃デビュー”に反響「御英断ありがとう！」「家宝にします！」
元NHK沖縄放送局キャスターでラジオ沖縄所属の竹中知華アナウンサー（43）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。自身が“水着グラビアデビュー”となる17日発売の『週刊プレイボーイ』48＆49号（集英社）をアピールした。
【写真】初水着グラビアとは思えない大胆さ…竹中知華、美ワキ全開で公開した“たわわ”の全貌
竹中アナは、1982年1月19日生まれ、広島県出身。青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務める。ラジオ沖縄の人気番組『華華天国』のメインパーソナリティーとして人気に。水着グラビアデビューとなる今回の『週プレ』で、“令和のスイカップアナウンサー”と紹介された竹中アナは妖艶な、表情で豊満なバストを惜しげもなく披露している。
竹中アナは、笑顔で同号を持った写真を投稿。「あは。ようやく沖縄でゲット出来ます」と書き出し、「週刊プレイボーイ 皆ゲットしてね」「デジタル写真集【TOMOKA】は、週プレグラジャパから あはは」とうづった。
この投稿に「知華さん 御英断ありがとう！みんな待ってた」「グラビア続けて欲しい」「凄く綺麗な水着姿でした」「家宝にします！」といったコメントが寄せられている。
なお、同誌公式サイト『週プレNEWS』のグラビアランキングでは、竹中のデジタル写真集『TOMOKA』が1位となっている。
【写真】初水着グラビアとは思えない大胆さ…竹中知華、美ワキ全開で公開した“たわわ”の全貌
竹中アナは、1982年1月19日生まれ、広島県出身。青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務める。ラジオ沖縄の人気番組『華華天国』のメインパーソナリティーとして人気に。水着グラビアデビューとなる今回の『週プレ』で、“令和のスイカップアナウンサー”と紹介された竹中アナは妖艶な、表情で豊満なバストを惜しげもなく披露している。
この投稿に「知華さん 御英断ありがとう！みんな待ってた」「グラビア続けて欲しい」「凄く綺麗な水着姿でした」「家宝にします！」といったコメントが寄せられている。
なお、同誌公式サイト『週プレNEWS』のグラビアランキングでは、竹中のデジタル写真集『TOMOKA』が1位となっている。