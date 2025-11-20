板野友美、4歳長女の“バースデー旅行”にUSJ満喫 “ミニオンコーデ”が話題「なんて可愛すぎる親子なの」「みんな可愛い」
プロ野球の東京ヤクルトスワローズ・高橋奎二投手（28）の妻でタレントの板野友美（34）が19日、自身のインスタグラムを更新。おのののか（33）親子と“ミニオンコーデ”をした親子4ショットを公開した。
【写真】「世界一可愛い」板野友美親子＆おのののか親子の“ミニオンコーデ”
板野は10日、長女の4歳誕生日を祝う“バースデー大阪旅行”の1日目について投稿。今回は、その2日目に訪れたユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）での写真を多数投稿している。
「ミニオンになってUSJへ 毎年家族で恒例のディズニーだったけど、4歳にもなると一緒に遊べるお友達がいたほうがもっと楽しいよね」とつづり、おの親子と満喫した様子を披露した。
“ミニオンコーデ”をした親子4ショットに加え、おのとママ同士の2ショット、長女と親子2ショットのほか、おのの長女（4）と楽しむ姿をアップしている。
この投稿に、おのが「あぁ楽しかった可愛かった」と反応したほか、ファンからは「世界一可愛いミニオンたち」「みんな可愛い」「楽しそう」「かわいすぎます」「なんて可愛すぎる親子なの」などのコメントが集まっていた。
