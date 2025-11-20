【速報】受験生のお守りにも！KitKat®のトートバッグ＆チョコパスケースが雑誌付録で登場

長年愛されつづけているチョコレートのお菓子 KitKat®と『オレンジページ』のコラボ付録が完成！ かわいいロゴ入りのトートバッグと、まるでチョコレートみたいなパスケースが、雑誌「オレンジページ」2026年2月2日号増刊（2026年1月17日発売）の特別付録で登場します！

受験生はもちろん、勉強、仕事、推し活……いろんなことを全力で頑張るアナタを「きっと勝つ！」と応援してくれるアイテムです。気になる付録の詳細を、早速チェック！

主役級の存在感！ファスナーつきトートバッグ

頑張る人に元気をくれそうな、真っ赤な生地にロゴが入ったバッグ。ノートやファイルなどの書類が見た目以上にたくさん入る大きさで、便利に使えます。

とにかく入る！大容量サイズ

A4サイズのノートや書類はもちろん、大きめの本や参考書、ファイルも余裕で入るサイズ感。 8cmのまち付きで、勉強道具や仕事の荷物、習い事の着替えまで、見た目以上にたっぷり収納できます。 毎日の通学・通勤にも、ちょっとした買い物にも大活躍まちがいなし！

持ち手は余裕のある長さで、「肩かけOK」なのもうれしいポイントです。

ファスナーつきでバッグインバッグとしても◎

大事な中身が見えたり、飛び出したりする心配がないファスナー付きで、バッグインバッグとしても優秀。メインのリュックやバッグの中に入れて、勉強するときはノートや参考書などを、ジムに行くときは着替えなどをしまえば、ほかのものと仕分けるのに役立ちます。

仕切りつき内ポケットが超優秀

小物の収納に便利な内ポケットには仕切りが。広いポケットには、スマホや財布などを入れれば、すぐ取り出したいものが迷子になりません。狭いポケットには、鉛筆やマーカーペンなどを入れておけばペンケースいらず。バッグの中をすっきり整理できます。

チョコパスケースで「PASS（＝合格）」できるかも!?

セットのパスケースは、なんと本物のKitKat®チョコレートにそっくりなデザイン！ この「PASS（＝合格）ケース」を受験生や勉強を頑張るあなたが持てば、きっと最高のお守りになってくれるはずです。

型押しのレザー調でおしゃれ

本物のチョコみたいなデザインで、おしゃれな型押しのレザー調。持っているだけで「それどこの？」と注目されそう！ 表と裏の両面ポケット仕様で、KitKat®の柄がある表のポケットは、学生証や社員証を入れるのに最適。

裏面はクリアポケットで「推し活」にも最適！？

裏はクリアポケット。交通系ICカードや定期券だけでなく、推しの写真を入れればモチベーションアップにつながるかも！

KitKat®トートバッグとチョコパスケースの活用アイデア4選

Scene1：勉強や仕事のお供に

A4サイズのノートや書類だけでなく、大きめの本や参考書、ファイルも余裕で入るので、カフェや図書館などで勉強するときのお供におすすめです。もちろん、仕事の書類や、習いごとの荷物をまとめて入れてもOK。

Scene2：ちょっとした買い物に

野菜などの食材や調味料などの買い物にもちょうどいいサイズ感。セロリやバゲットのような長い食材も入ります。まちが8cmあるので、根菜などのごろっとした食材もおまかせあれ。パスケースに交通系ICカードなどを入れておけば、タッチ決済もスムーズ♪

Scene3：おでかけのときのバッグインバッグに

ファスナーつきなので、メインのリュックやバッグに入れて、バッグインバッグとして使うのもおすすめ。勉強するときはノートや参考書をまとめて、ほかのものと仕分けられます。メインのリュックを替えたいときも、このバッグごと入れ替えるだけでラク。

Scene4：ジムに行くときにも

ジムに行くときは、バッグの中に着替えを、内ポケットにはトレーニング中に音楽を聴くためのイヤホンなどの小物をしまってまとめるのも◎。しなやかな生地なので、使わないときはたたんでしまえます。

この豪華すぎる付録が手に入るのは、2026年1月17日（火）発売の『オレンジページ 2/2号増刊』だけ！毎日を頑張るあなたのための特別な付録 、ぜひ手に入れてくださいね！

※一部店舗では取り扱いがない場合や、品切れの場合があります。

※一部地域では発売日が異なる場合があります。

※写真は使用イメージです。トートバッグとパスケース以外の商品は含まれません。