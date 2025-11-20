想いを込めて修正したプロフィール帳。同期との距離も縮まり、入稿にも成功！／ファンシー革命2㉒
『ファンシー革命2』（犬島ななこ/KADOKAWA）第22回【全25回】
【漫画】『ファンシー革命（1〜2巻）』を第1回から読む
いざ、「かわいい」を創る業界へ！ ぷっくりしたシール、キラキラのペンケース、華やかなキャラクターたち――。そんな“ファンシーグッズ”に心を奪われた河合ユメは、憧れの会社「キューロップ」に入社した。目指すのは、世界一の「かわいい」を生み出すこと！ 業界の基本技術を叩き込まれながら、同期4人と切磋琢磨し一歩一歩進んでいきます。18歳の新人デザイナーたちが夢に挑む物語『ファンシー革命』。ご好評につき、10月15日より好評発売中の最新2巻から新規ストーリーをお届けします。
【漫画】『ファンシー革命（1〜2巻）』を第1回から読む
いざ、「かわいい」を創る業界へ！ ぷっくりしたシール、キラキラのペンケース、華やかなキャラクターたち――。そんな“ファンシーグッズ”に心を奪われた河合ユメは、憧れの会社「キューロップ」に入社した。目指すのは、世界一の「かわいい」を生み出すこと！ 業界の基本技術を叩き込まれながら、同期4人と切磋琢磨し一歩一歩進んでいきます。18歳の新人デザイナーたちが夢に挑む物語『ファンシー革命』。ご好評につき、10月15日より好評発売中の最新2巻から新規ストーリーをお届けします。