【日本一かわいい中学生候補】しおん＜JCミスコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/20】“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った14人を1人ずつ紹介する連載を開始。第8回は、セカンドファイナリストGP“しおん”さんのインタビューを届ける。
出身：福岡県
学年：3年生
誕生日：5月26日
MBTI：不明
趣味：メイク
特技：歌
好きな食べ物：いちご
嫌いな食べ物：ゴーヤ
好きな言葉（座右の銘）：雲外蒼天
最近ハマっていること：色んなアサイーを食べること
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
去年の「JCミスコン」を見て憧れを持ち、私もグランプリをとって憧れの存在になりたいと思ったからです！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
しおんの笑顔でみんなも笑顔に！
― 憧れの有名人はいますか？
米澤りあさん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
小学校の頃、容姿のことでいじめられた事があってとても悲しかったし怒りも覚えました。でもずっと隣に居てくれた友達に「他の子のことなんて気にしないで、しおんは可愛いよ」と言ってくれて自分にも自信が付きました！
― 将来の夢を教えてください。
モデル。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
最後まで諦めない！
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29日に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい女子中学生”決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「JCミスコン」は、“みんなで選ぶ、日本一かわいいJC”をコンセプトに掲げている全国規模の女子中学生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子中学生であれば誰でも参加が可能だ。
これまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。2024年はゆな（内田結菜）がグランプリを獲得し、「TGCteen」などに出場した。そのほか、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
