ＮＨＫ大阪放送局の平匠子局長が２０日、大阪市中央区の同局で定例記者会見に臨み、１８日に発表した受信料の支払督促を強化する取り組みについて説明した。ＮＨＫでは「受信料特別対策センター」を設置。同局長は支払督促について「テレビ等を設置して契約しているにもかかわらず、受信料を長期にわたってお支払いいただけていない未収の世帯の方や事業所に対して実施するもの」と定義した。

これらは契約しているに支配が滞っている個人や団体の話。では、そもそも契約していない個人や団体はどうなるのか。たとえば、テレビ視聴機能のあるカーナビがついた公用車で、ＮＨＫの受信契約漏れが次々に判明している。

一般家庭は受信契約を結んでいれば、自家用車のカーナビについては新たな契約は不要。問題は民間の事業所だ。受信機の設置場所ごとに契約が必要になる。お値段は１年払いの地上契約の場合で１万２２７６円で、２台目以降は半額となる。

平局長「自治体等だけではなく、民間の会社さんで車をお使いになる方にも、基本的にはきちんと説明をして、お支払いいただいているというケースも多ございます。このところ自治体の（ＮＨＫ受信料に関する）ニュースが出ることで、企業様の方で、きちんと認識されて、お申し出をいただくケースっていうのもございます。そういった意味では、今のルールをきちんと説明して、ご理解をいただいて、お支払いただくということに、私どもとしては精いっぱい務めているというところです」

山田哲生副局長「民間の会社様にも、受信契約のお願いをしております。具体的には『設置状況調査』と言いまして、どこのお部屋か、あるいは車も含めて、テレビの受信機があれば、ご契約いただきたいとご案内しております。車もご申告いただいてご協力いただいているというの（ケース）はたくさんございます」

公官庁や民間の事業所で、どれだけの車を所有し、またその中のどれだけの車にテレビ受信機能のついたカーナビが搭載されているのか。

山田副局長「車にカーナビがあったとして、そのカーナビにテレビを受信できる性能があるものとないものがあるというのを承知しております。全国に車が何台あって、そこにカーナビがいくつあって、テレビの受信できるのかどうか。こういうことについて、残念ながらデータを持ち合わせておりません。どれぐらいの方が払ってないかとか、払っているかというところについて、数字の方は持ち合わせないということで、ご理解いただければと思います」

やはりデータはないようだ。では具体的に、どのように申告を促しているのか。

山田副局長「個別に（各事業所の）部署にご案内をしております。例えば総務の担当の方にお電話を差し上げて『御社の方で、お使いの車がございませんか？ その中でテレビが映るようなカーナビがあれば、ご契約が必要です』と常にやっております。その中でご契約いただいている会社さんも、ございます」

この日は、契約方法の見直しについての言及はなかった。