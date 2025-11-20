◆男子プロゴルフツアー ダンロップフェニックス 第１日（２０日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７１１７ヤード、パー７０）

２０１４年大会覇者で今季日本ツアー初参戦の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は６バーディー、４ボギー、１ダブルボギーのイーブンパー７０で回り、トップと６打差の２７位で初日を終えた。

後半のアウト９ホールはパーが１つだけの出入りの激しいゴルフで、最後はボギー締め。「ショットが全体的にうまくいっていない。それでもバーディーを６個取れているのは大きかった。パーセーブで行けそうなところで最後はパターをミスしてしまったので、このスコアになってしまった」と振り返った。

前日まで右へのミスが続いていたドライバーショットが、この日は左に曲がった。一日を通じて納得がいくドライバーでのショットは「なかった」と即答。手応えがあったプレーについても「一個もなかった」と苦笑いだった。「ウェッジも引っかけたりプッシュしたりいろいろしていた。それがたまたま２メートルぐらいについたりしてくれたので、そこはラッキーだった」。フェアウェーを捉えたのは１４ホール中６ホールにとどまった。キープ率４２・８５７％は全体の５３位に低迷しながらもオーバーパーにはしなかった。

３番パー３ではティーショットをピン手前１メートルにからめて３アンダーまで伸ばした。会心の一打に見えたアイアンショットも、本人の評価は違う。「あんまり…」と首をかしげ「自分が思った距離感ではなかった。結果はピッタリで良かったんだけど」ともどかしそうだった。流れに乗れぬまま第１ラウンドが進行していった。第１打を左に曲げた７番パー５では、左ラフからの第３打がグリーン左手前のバンカーで目玉になり、５オン２パットのダブルボギーを喫した。

今大会は３年連続１１度目の参戦で、過去にトップ１０を外したのは２回だけ。前回は４打差の２位だった。「明日に切り替えていい調整ができるようにしたい。上もそんなに伸びていないので、しっかりついていきたい。一つでも多くバーディーを取って、ミスをしないようにできたら」。明るい表情で語り、練習場に向かった。