政府が週内にも決定する経済対策では、「おこめ券」を含む食料品の価格高騰対策を、原則すべての自治体に実施させる方向で検討。

“重点支援地方交付金”を積み増し、推奨メニューに「おこめ券」を盛り込むというものですが、これまでに国の“物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金”なる財源を元に、「おこめ券」をすでに独自の判断で配布している自治体は、愛知県日進市や三重県菰野町など全国で30以上。

果たして「おこめ券」は、どれほどの効果を発揮するのか？愛知県安城市のコメ農家の方々のご意見を伺うと…



（コメ農家 大嶋和則さん）

Q.「おこめ券」の配布は賛成？反対？

「どちらかといえば賛成」

Q.なぜ？

「やっぱりコメが高すぎる。なので、その分を補助してくれれば、皆さんもコメを買って食べてくれるだろうと」

コメ離れが進むので「おこめ券」早く対応してほしい

（コメ農家 稲垣巨樹さん）

Q.「おこめ券」の配布は賛成？反対？

「高いから買わないっていう人が増える中、『おこめ券』で（コメの）消費が増えるのは大歓迎」

Q.「おこめ券」でコメを買う人も増える？

「そうなってもらえるといい」



しかし、懸念することありませんか？



（稲垣さん）

Q.「コメばっかり支援」と批判が来ない？

「なんともいえない…『コメだけの対応かよ』『現金給付じゃないのかよ』という声はあるのかなとは思う」

愛知県内のコメ販売店の倉庫には、価格高騰した新米がいま山積み状態。売り先を探さなければと、悩みを抱えている店主も…



（稲垣さん）

Q.店に山積みのコメは「おこめ券」ではける？

「はけてもらわないとコメ離れが進むので、『おこめ券』は早く対応して出してほしい」