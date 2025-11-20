45¼þÇ¯¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤¬¥ä¥ÐT¤È¥³¥é¥Ü¡ª »Ë¾å½é¡È¤¢¤½¤Ù¤ëMV¡É¡ØPAC-MANISM¡Ù¸ø³«¡õ¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä45Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë
¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤È¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óMV¡Ö¤¢¤½¤Ù¤ëMV¡ØPAC-MANISM¡Ê¥Ñ¥¯¥Þ¥Ë¥º¥à¡Ë¡Ù¡×¤¬11·î19Æü¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜMV¤Ï´Ñ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¶¦Í··¿¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦PC¡ÊWIN/Mac¡Ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
MV¤Ï¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿ÍÀ¸¤ò½Å¤Í¤¿³Ú¶Ê¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¥ä¥ÐT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥´¡¼¥¹¥È¤«¤éÆ¨¤²²ó¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÊÌ¥á¥¤¥º¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³Ú´ï¤ä¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤¯¤ó¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢½¸¤á¤ë¤È¹âÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥¤¥Æ¥à¼èÆÀ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òµÕÅ¾¤¹¤ë±é½Ð¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ú¶Ê¡ØPAC-MANISM¡Ù¤Ï¤³¤ä¤Þ¤¿¤¯¤ä¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Î¥²¡¼¥à¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥Ö¥Á¾å¤²¥½¥ó¥°¡£²Î»ì¤Ë¤â¡¢º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨Ì´¤òÄÉ¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£11·î19Æü¤«¤é³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó - ¡ÖPAC-MANISM¡×Music Video¡§
https://www.youtube.com/watch?v=aK3bxjioGSw
¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤¬ÃêÁª¤Ç45Ì¾¤ËÅö¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤¢¤½¤Ù¤ëMV¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¥¹¥³¥¢²èÁü¤òÊÝÂ¸¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤È¥ä¥ÐT¡×¤òÉÕ¤±¤ÆX¤ËÅê¹Æ¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@BNEI_PACMAN_JP¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È±þÊç´°Î»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡ü¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤È¥ä¥ÐT¤ÎÌþÃåµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅÃæ¡ªÃêÁª¤Ç45Ì¾ÍÍ¤Ë"ÌþÃå"¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È✨https://t.co/rcHZEnx9K3¡"¤¢¤½¤Ù¤ëMV"¥×¥ì¥¤¢¥²¡¼¥à¥¹¥³¥¢²èÁü¤È¡Ö#¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤È¥ä¥ÐT¡×¤òSNS¤Ë¥·¥§¥¢£¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç±þÊç´°Î»¡ª(@BNEI_PACMAN_JP) pic.twitter.com/k0A42KfAYc— ¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¸ø¼°_JP (@BNEI_PACMAN_JP) November 19, 2025
¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡§
¤³¤ä¤Þ¤¿¤¯¤ä
¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥óÀèÇÚ¤È¤Î¥³¥é¥ÜËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤¸¤Ç²¶¤ó¤ÁÀÎ¤«¤é¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤À¤é¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£ÅÙ¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶Ê¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡ÖPAC-MANISM¡×¤Ç¡Ö¥Ñ¥¯¥Þ¥Ë¥º¥à¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£²Î»ì¤â¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤â¤Î¤À¤é¤±¤Ê¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¤¢¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡×¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥Á¾å¤²¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â³Î¼Â¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤¾¡ª¤½¤·¤ÆMV¤âÀ¨¤¤»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë´Ñ¤Æ¡ª¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¡×
¤¢¤ê¤Ü¤Ü
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¢¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤È¥³¥é¥Ü¤Ê¤ó¤Æ¡Ä
ÀÎ¤«¤éº£¤â¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤Æ¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
¤É¤ÎÀ¤Âå¤«¤é¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ÎÁØ¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¤â¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤òËº¤ì¤º¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
45¼þÇ¯¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×
¤â¤ê¤â¤ê¤â¤È
¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó45¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥é¥Ü¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤¬Ä¹¤¯À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖPAC-MANISM¡×¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥Ñ¥Ã¥¯¡ª¥Ñ¥Ã¥¯¡ª¡×
¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ï1980Ç¯¤Ë¶ÈÌ³ÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¡ÖºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿¶ÈÌ³ÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï98%¡¢ÊÆ¹ñ°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â90%°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë¡£¡Ê¡Ø¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡Ù³¤³°Ç§ÃÎÅÙ¡§Åö¼ÒÆÈ¼«Ä´ºº·ë²Ì¤è¤ê¡Ë
PAC-MAN ¤¢¤½¤Ù¤ëMV feat.¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó PAC-MANISM¡§
https://pacman.com/jp/45th-mvgame/
PAC-MAN(TM) ¡õ (c)Bandai Namco Entertainment Inc.
(¼¹É®¼Ô: ¥¬¥¸¥§ÄÌ¥²¡¼¥àÈÉ)