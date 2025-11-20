

レオマリゾート 丸亀市綾歌町栗熊西

香川県丸亀市のテーマパークで世界のバラを楽しむイベントが開かれています。

丸亀市のレオマリゾートで開かれている「秋の大バラまつり」です。園内にはフランスやイギリスなど世界各国、約400種類のバラが植えられています。赤色や白色、ピンク色など色とりどりのバラが見頃を迎えています。

「アメリ・ノートン」は最初に黄色い花が咲き、だんだんクリーム色に変化していくのが特徴です。

訪れた人は、お気に入りのバラの色や香りを楽しんでいました。

（訪れた家族）

「ピンクとか濃い赤色とかいろいろあって本当にきれい。庭に植えたい」

名作漫画、「ベルサイユのばら」の原作者、池田理代子さんが監修した「レオマベルばらガーデン」です。

（記者リポート）

「ベルばらガーデンにはキャラクターと同じ名前のバラが植えられています。バラの帽子をかぶって一緒に写真を撮ることができます」

作品のキャラクターをイメージしたフレンチローズなど6種類のバラが楽しめます。

「秋の大バラまつり」は11月24日までレオマリゾートで開かれています。