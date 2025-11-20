11月18日、歌手でモデルの岩橋玄樹が、自身のカバーソングをまとめたCDとライブシリーズの映像作品がセットになった『愛魂-icon-』を、2026年2月4日にリリースすると発表した。公開されたセットリストにファンの注目が集まっている。

岩橋は2021年にKing ＆ Princeを脱退し、旧ジャニーズ事務所からも退所した。現在はアメリカのThree Six Zeroに所属し、国内外で活動を続けている。

「今回の『愛魂-icon-』は、岩橋さんが“アイドルの魅力を伝えたい”と掲げておこなった公演を収録した作品です。カバーソングCDにはAKB48の『ヘビーローテーション』や松浦亜弥さんの『桃色片想い』など、女性アイドルの代表曲が9曲、並んでいます」（芸能ジャーナリスト）

映像には、2024年に東京と兵庫で開催された初回公演、そして2025年の第2回公演の模様が全33曲、収録されている。そのなかにはV6の『愛なんだ』、SMAPの『Dawn』といった、旧ジャニーズ事務所の先輩アーティストたちの楽曲も含まれる。

「特典映像には、King ＆ Prince時代の楽曲『King ＆ Prince, Queen ＆ Princess』も収録されています。デビュー時から応援するファンにとっては強い思い入れのある曲で、胸が熱くなるサプライズといえるでしょう。メンバーごとに別の道を歩んでいますが、根底にある絆が感じられます」（同前）

X上では、

《タトゥーいっぱい入ってたり海外行ったりしてるのに自分のアイドル像は見失わないのかっこいい》

《ゴリゴリ系統が好きなはずだけど自分が好む音楽よりもファンから求められてることが供給できるの素晴らしい》

《玄樹くんに一生ときめくのってこれだからなんだよ》

と、称賛の声が寄せられた。

「岩橋さんは海外生活が増え、Instagramではタトゥーが見える姿も投稿しています。当初、ファンは、もうアイドル路線を続けないのでは、と心配していました。しかし、本人はファンが求めるアイドル像を理解し、ライブや作品づくりで誠実に応えています。そこに、ファンが離れない理由があるのだと思います」（スポーツ紙記者）

岩橋はYouTubeチャンネル「GENKI IWAHASHI」でも精力的に活動しており、女装姿で自身のグッズ売り場に“潜入”する企画をおこなうなど、サプライズ演出も話題を呼んでいる。

「7月には『恋愛ルビの正しいふりかた』（TOKYO MX）で主演を務めるなど、国内での活動も着実に増えています。海外を拠点にしながらも、日本のファンを大切にする姿勢を見せています」（同前）

挑戦を続けながらも、ファンが求める“アイドル・岩橋玄樹”であり続ける。その姿勢が、多くのファンが“一生ときめく”理由となるのだろう。