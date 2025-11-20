歌手の堀ちえみさんが自身の公式ブログを更新し、美容院でのヘアカットと上野公園のイルミネーションを紹介しました。



【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「前髪スッキリ！」の新ヘアスタイルを披露 上野公園で見つけた青く輝くクリスマスイルミネーションも紹介





堀さんは「前髪スッキリ！」というタイトルで、美容院での髪のメンテナンスについて投稿。施術の最後に前髪をカットしてもらい、「まつげに当たらない感じで、気分的にスッとしました♪」と満足した様子を綴っています。

美容院を訪れたのは夕方の上野とのこと。堀さんは「不忍池の方面を振りかえると、きれいな夕焼けが見えた」と夕焼けの様子も紹介しています。







また、上野公園のイルミネーションについても触れ、「今までなかったのに…なぁ。（…と思います）とてもきれいです」と綴り、青く輝くクリスマスツリーとサンタ像が設置された夜の光景も写真で公開しています。

堀さんはブログの最後に「#堀ちえみ」「#上野公園」「#不忍池」「#イルミネーション」とハッシュタグを付けて投稿を締めくくっています。







堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。



【担当：芸能情報ステーション】