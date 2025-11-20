ロサンゼルス・ドジャースをワールドチャンピオンに導いた名将デーブ・ロバーツ監督への「ABEMA」独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』。

11月14日（火）放送の同企画では、ワールドシリーズ2連覇達成から1週間後のロバーツ監督が、メジャー挑戦を表明している村上宗隆選手と岡本和真選手についてドジャース獲得の可能性を聞かれる場面があった。

【写真】ワールドシリーズ3連覇に向けて来季の構想を明かすロバーツ監督

ロバーツ監督は「個人的に興味はありますが、私に決める権限はないし今は休暇中です」と冗談を交えつつ、「彼らは素晴らしい選手だと思いますが、チームの編成は私の担当ではありません」とコメント。

続けて「正直なところ、来年に向けて誰かを取る必要はあまり感じていません」と明かすと、「先発投手陣は充実しているし、リリーフ陣も戻ってくる選手がたくさんいる。野手も戦力はそろっていると思います」と、チーム内の層の厚さを強調。

「基本的には今年と同じメンバーが来年もプレーすると思います」と、現有戦力への高い信頼を示していた。