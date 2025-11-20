メタルバンドDEVILOOF公式アカウントが20日、インスタグラムを更新。日本語と英語で、メンバー幹太の脱退を発表した。

以下発表全文

「いつもDEVILOOFを応援いただき、誠にありがとうございます。この度、幹太が2025年12月13日(土)渋谷ストリームホールで開催されるワンマンライブをもって、DEVILOOFを脱退することとなりました。

日頃より応援してくださっているファンの皆さま、並びに関係者の皆さまには、突然のご報告となりますことを心よりお詫び申し上げます。

幹太本人より『今後は自身の別の道を歩みたい』との申し出があり、メンバー・スタッフ間で慎重に協議を重ねてまいりましたが、その強い意志を尊重し、今回の決断に至りました。

これまで共に歩んできた仲間として残念な思いもありますが、彼の新たな道を心から応援するとともに、私たちも次のステージへと進んでまいります。

今後、幹太とDEVILOOFはそれぞれの道を歩むことになりますが、これからも双方への変わらぬご声援を賜れますと幸いです。

また、バンドは既に次なる展開に向けて準備を進めております。

今後の体制につきましては、改めてご報告させていただきます」

DEVILOOFは15年、大阪にて結成、23年4月にメジャーデビュー。音楽活動の他「有吉反省会」「午前0時の森」「有吉ジャポン」等バラエティー番組に多数出演。