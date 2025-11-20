元おニャン子クラブ・渡辺美奈代、ZARAアイテムを組み合わせた“冬のシンプルコーデ”に反響「素敵です」「ツリーが綺麗」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が19日、自身のブログを更新。ZARAのアイテムを取り入れた、冬のシンプルコーデを公開し、クリスマスムードに包まれた写真が注目を集めている。
【写真】「とってもお似合いです」ZARAアイテムを使った渡辺美奈代の“冬コーデ”
渡辺は「本日のお洋服」と書き出し、大きなクリスマスツリーを背景にした後ろ姿の写真を掲載。白のファーベストに黒の細身パンツ、足元には白のスニーカーを合わせ、洗練された冬コーデを披露した。
投稿では、ファーベストとスニーカーがZARAのアイテムを使っていることを明かし、白で合わせた統一感のあるスタイリングとなっており、華やかなツリーの前で撮影されたショットは、冬らしい柔らかな質感と季節感が際立つ一枚に仕上がっている。
コメント欄には、「ツリーが綺麗」「素敵です」「クリスマスツリーディズニーですね…ミッキー可愛いです」「美奈代さん、ファーコーデ！とっても…お似合いです」といった声が寄せられ、コーデのかわいらしさやツリーとの組み合わせに多くの反響が集まっていた。
