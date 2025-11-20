マーゴット・ロビー、『バービー』以来2年ぶり映画出演は オファーに即決！ 『ビューティフル・ジャーニー』インタビュー映像
マーゴット・ロビーとコリン・ファレルがダブル主演を務める映画『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』（12月19日公開）より、マーゴットが、作品について語るインタビュー映像、出演オファーを即決した経緯を明かすコメントが解禁された。
【動画】マーゴットの想いが明らかに――『ビューティフル・ジャーニー』インタビュー映像
豪華キャストで贈る本作は、大切な人と観たくなるファンタジック・ヒューマンドラマ。監督は、『アフター・ヤン』のコゴナダが務める。音楽を手掛けたのは、日本が誇る作曲家・久石譲。
友人の結婚式で出会ったデヴィッド（コリン・ファレル）とサラ（マーゴット・ロビー）。ふたりがレンタカーのカーナビに導かれてたどり着いたのは、奇妙なドア。通り抜けると＜人生で一番やり直したい日＞へタイムスリップしていた。
ドアはデヴィッドが淡い初恋を経験した高校時代や、サラの母親が最期を迎えた場所など彼らの過去に繋がっており、ふたりは人生のターニングポイントとなった出来事をもう一度やり直すことで、自分自身、そして大切な人たちと向き合っていく。【最悪な思い出】から【最高の愛】を見つけるための、ふたりの時空旅行がはじまる──。
この度、本作でサラを演じたマーゴットのインタビュー映像が解禁。「ずっと探してた。壮大なラブストーリーをね」「笑えてオシャレで、幻想的な物語よ。いろんな感情がわき起こる」と、にこやかに語る姿を、美しくエモーショナルな本編映像と共に収めている。
マーゴットは、2023年に公開された『バービー』（2023）で製作、主演を担当。作品は社会現象となり、世界興行収入は14億ドルを突破、アカデミー賞では作品賞を含む8部門にノミネートされ、主題歌賞を受賞するなど大きな成功を収めた。
しかしそんな世界的大ヒットを経験したマーゴットは、充電期間を切望していた。本作のプロデューサー陣はサラ役の第一候補であるマーゴットに、ダメ元でオファーをすることに。マーゴットは当時を振り返り「しばらくは何もやるつもりはなかったんです。でも、コリン・ファレルが出演するという素晴らしい脚本の話を聞きました。脚本を読んだら、もう抗えなかった。とてもオリジナルで、いろんな面で心に響いて。断ることなんてできませんでした」と、出演を即決したことを明かしている。
映画『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』は12月19日より全国公開。
