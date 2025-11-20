スターバックスから、「Holidayシーズン第2弾 2025」のグッズが登場！

クリスマスカラーがかわいいステンレスボトルやタンブラー、マグなどのほか、プレゼントにぴったりのドリンク引換券付きのメッセージカードやギフトなどもラインナップされます☆

スターバックス「クリスマスグッズ」

発売日：2025年11月26日（水）

※オンラインストアグッズは、2025年11月25日（火）発売

取扱店舗：スターバックス

スターバックスが展開する「Holidayシーズン 2025」の第2弾グッズが登場！

深みのあるワインレッドやグリーンに繊細なゴールドを添えて、ホリデーシーズンをより華やかに彩ります。

自分用にはもちろん、クリスマスプレゼントにもぴったりのグッズも目白押しです☆

ホリデー2025ハンドルリッドステンレスボトルMiiR591ml

価格：6,750円（税込）

漏れ防止︓あり

※漏れ防止ありとはフタを確実にしめたとき、漏れない構造になっているものです

※真空二重構造ステンレスですので、保温・保冷性に優れています

ゴールドのアクセントと幾何学模様がスタイリッシュな「MiiR」のハンドル付ステンレスボトル。

「MiiR」は、清潔な水や教育などが手に入らない地域の人々を助けるギブプロジェクトに収益の一部を使用しています。

ボトルの底面に印字された「ギブコード」と呼ばれるトラッキングコードがあり、代金がどんなプロジェクトに使われたのか、追跡することが可能です。

ホリデー2025コールドカップタンブラー リボン710ml

価格：3,500円（税込）

本体にジュエリーのような凹凸が施され、光を受けるたびにキラキラと輝くタンブラー。

ストローにはかわいらしいリボンのアクセサリー付きで毎日にときめきを添えてくれるようなデザインです。

大容量の710mlサイズで、たっぷりのドリンクを楽しめます。

※冷たいドリンク専用です

※フタは完全密封ではありません。フタが外れ、こぼれないよう使用の際は注意をしてください

ホリデー2025マグメダルグリーン355ml

価格：2,900円（税込）

ゴールドのハンドルやサイレンロゴをエンボスで表現したメダルがあしらわれたマグ。

さらに、本体全面にゴールドのドットがきらめく、クリスマスシーズンにぴったりのドリンクウェアです。

ホリデー2025耐熱グラスマグメダル355ml

価格：3,100円（税込）

本体にエンボス表現でほっこりとあたたかいニットの編み目が表現されたグラスマグ。

耐熱なので、ホットでもアイスでも使えます。

透明でドリンクの色が見えるので、ホリデーの季節の飲み物にもピッタリです。

※直火・オーブンには使用できません

ホリデー2025リユーザブルカップグリーン473ml

価格：550円（税込）

ホリデーらしいグリーンとゴールドのリユーザブルカップ。

シックで落ち着いたグリーンの本体に、シーズンのきらめきがゴールドのモチーフで表現されています。

ほっと落ちつきたいホリデーのコーヒーシーンにぴったりです。

ホリデー2025リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタサンタ

セット価格：1,200円（税込）

ゴールドのサンタに扮した「ベアリスタ」の、ドリンクホールキャップ。

リユーザブルカップを手で持ち歩く際、中身が漏れそうで不安。という声に応えて開発されました。

ドリンクホールに差し込むだけでコーヒータイムを楽しく彩ってくれます。

※ドリンクホールを完全密封できるものではありません

※リユーザブルカップのフタ専用です。店舗で提供しているペーパーカップのフタには使用しないでください

※ホリデー2025リユーザブルカップグリーンの在庫が無くなり次第、コア リユーザブルカップ473mlとのセット販売に切り替え（セット価格900円）

ホリデー2025スターバックスミニポーチギフトシャンパンゴールド

価格：1,500円（税込）

ドリンク引き換え有効期間：2025年11月26日(水)〜2026年5月24日(日)

カジュアルギフトに最適な、ドリンクチケットとカップ型のポーチ。

ポーチにはカラビナが付いているので、バッグなどに付けて持ち歩くことができます。

ポーチはリップやカードなどを入れるのにちょうどよいサイズなので、シーンによって好きなものを入れられて便利です☆

【ドリンク交換チケットについて】

店内飲食︓700円(税率10%)、ToGo(お持ち帰り):687円(税率8%)]までのドリンクと交換できます。

※お好きなドリンク1杯と引き換えられます

※有料カスタマイズも利用できます

※チケット金額を超える場合は、超えた金額分の支払いが必要です

ホリデー2025ビバレッジカードシャンパンゴールド

価格：750円（税込）

ドリンク引き換え有効期間：2025年11月26日(水)〜2026年5月24日(日)

メッセージにドリンクを添えて贈るというコンセプトのドリンク引換券付きメッセージカード。

キラキラと繊細に光るラメの仕様が、ホリデーシーズンのギフトにぴったりです。

【ドリンク交換チケットについて】

店内飲食︓700円(税率10%)、ToGo(お持ち帰り):687円(税率8%)]までのドリンクと交換できます。

※お好きなドリンク1杯と引き換えられます

※有料カスタマイズも利用できます

※チケット金額を超える場合は、超えた金額分の支払いが必要です

ボトルショルダーバッグファーベージュ

価格：2,950円（税込）

サイズ︓縦230×横165×奥行90mm

あたたかみのあるもこもこしたファーのボトルショルダーバッグ。

取り外し可能なショルダーストラップが付いています。

スマホなど小物の収納にも便利な内ポケット付き！

色違いでグレーもあります。

※使用上の注意をよく確認してください

ホリデー2025スターバックスミニカップギフトシャンパンゴールド

価格：1,150円（税込）

ドリンク引き換え有効期間：2025年11月26日(水)〜2026年5月24日(日)

ドリンクチケットとメッセージが書けるスリーブがついたカップ型のメッセージギフト。

本体や巾着はシャンパンゴールドで、ゴージャスな気分に盛り上げてくれます☆

ミニカップは小物入れとして利用できます。

【ドリンク交換チケットについて】

店内飲食︓700円(税率10%)、ToGo(お持ち帰り):687円(税率8%)]までのドリンクと交換できます。

※お好きなドリンク1杯と引き換えられます

※有料カスタマイズも利用できます

※チケット金額を超える場合は、超えた金額分の支払いが必要です

ロゴコールドカップ384ml

価格：1,200円（税込）

軽くて割れにくく、繰り返し使える樹脂（トライタン）製カップ。

透明度が高く、飲みものを見た目にも楽しめます。

自宅はもちろん、オフィスや外出先でもリユースを手軽に楽しく取り入れられます☆

※冷たい飲みもの専用です

※中性洗剤を使用し、やわらかいスポンジでやさしく洗ってください。強い擦り洗いはプリントや塗装を剥がすおそれがあります

※塩素系漂白剤やクレンザー等の研磨剤は使用しないでください

オンラインストアグッズ

発売日：2025年11月25日（火）

オンラインストアからも、ステンレスタンブラーやカトラリーセットなどが登場！

ラインストーンをあしらったタンブラーやギフトにおすすめのカトラリーセットなどが販売されます。

ホリデー2025ステンレスタンブラーラインストーン473ml

価格：19,500円（税込）

ラインストーンが輝き特別感を演出するステンレスタンブラー。

グリーンの中に一部イエローのラインストーンをあしらいきらめく星のようなデザインです。

華やかな存在感で、手にするたびに気分が高まります。

大人の華やかさと洗練された印象を兼ね備えた、特別な一杯を演出するドリンクウェアです。

※真空二重構造ステンレスですので、保温・保冷性に優れています

※フタは完全密封ではありません。フタが外れ、こぼれないよう使用の際は注意してください

ホリデー2025ステンレスタンブラーMiiR591ml

価格：6,200円（税込）

グリーンとゴールドのアクセントがシンプルかつ上品な「MiiR」のステンレスタンブラー。

清潔な水や教育などが手に入らない地域の人々を助けるギブプロジェクトに収益の一部を使っている「MiiR」のグッズです。

※真空二重構造ステンレスですので、保温・保冷性に優れています

※フタは完全密封ではありません。フタが外れ、こぼれないよう使用の際は注意をしてください

ホリデー2025ステンレスカトラリーセット

価格：3,300円（税込）

深みのあるグリーンの持ち手に、上品なゴールドが映えるステンレスカトラリーセット。

スプーン・フォーク・ナイフの3本を、特別感のあるゴールドデザインのボックスに収めています。

ホリデーシーズンの贈り物にもぴったりです。

※ボックス記載の使用上の注意をよく確認してください

ステンレスボトルグリッターシャンパンゴールド444ml

価格：4,750円

漏れ防止︓あり

※漏れ防止ありとはフタを確実にしめたとき、漏れない構造になっているものです

※真空二重構造ステンレスですので、保温・保冷性に優れています

繊細なゴールドグリッターの輝きをまとったステンレスボトル。

控えめながら上品に光を放ち、スタイリッシュな印象です。

STARBUCKSのロゴがレーザー加工で表現されています。

カンシェイプステンレスボトルグリッターグレー355ml

価格：4,400円（税込）

漏れ防止︓あり

※漏れ防止ありとはフタを確実にしめたとき、漏れない構造になっているものです

※真空二重構造ステンレスですので、保温・保冷性に優れています

落ち着いたグレーに、繊細なグリッターの輝きをまとったステンレスボトル。

控えめながら上品に光を放ち、スタイリッシュな印象で、缶を思わせる形状も特徴的です。

ボトルショルダーバッグファーグレー

価格：2,950円（税込）

サイズ︓縦230×横165×奥行90mm

あたたかみのあるもこもこしたファーのボトルショルダーバッグ。

取り外し可能なショルダーストラップが付いています。

スマホなど小物の収納にも便利な内ポケットもあり、便利です。

クールなグレーのほか、上品なベージュもラインナップされます。

※使用上の注意をよく確認してください

クリスマスカラーにゴールドやグリッターが華やかな、クリスマスシーズンにぴったりのグッズ！

スターバックス「Holidayシーズン第2弾 2025」グッズは2025年11月26日（水）より、オンラインストアグッズは2025年11月25日（火）より販売開始です。

