アンジェリーナ・ジョリー＆ブラッド・ピットの息子ノックスがピンクヘア姿に！
アンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピットの実子として知られる17歳のノックスが、髪をピンクに染め上げたルックをキャッチされ、90年代のアンジェリーナを彷彿とさせると注目を集めている。
【写真】アンジー＆ブラピの息子ノックスがピンクヘアにイメチェン
PageSixによると、現地時間11月15日、米カリフォルニア州ロスフェリスの人気スーパーマーケット「Lazy Acres Market」にて、友人と買い物中のノックスが写真に撮られた。
淡いピンクのパーカーに花の刺繍が入ったデニムを合わせたノックスは、短い髪の毛をキレイなピンクに染め、ツンツンにスタイリング。エコバッグを持参していなかったようで、ドリンクやフードを手やポケットいっぱいに抱える姿を目撃された。
普段スポットライトを浴びることの少ないノックスだが、昨年11月にはロサンゼルスで開催された第15回ガバナーズ賞授賞式にアンジェリーナと一緒に来場。『エターナルズ』のプレミア以来3年ぶりのレッドカーペットとして注目を集めた。当時はナチュラルなダークブラウンの髪の毛をバズカットにしていた。
一方アンジェリーナは、ショーン・コネリーやジーナ・ローランズ、ライアン・フィリップらと共演した1998年公開の映画『マイ・ハート、マイ・ラブ』で、ダークピンクのショートヘアを披露している。ファンの間では、今回のノックスのヘアスタイルに、母子の共通点を見出す声もあるようだ。
なおアンジェリーナは、2016年に結婚したブラッドとの間に、双子のノックスとヴィヴィアン、シャイロ、そして養子のマドックス、パックス、ザハラの6人の子どもがいる。昨年、名前からピット姓を外す法的な手続きを取ったことでも注目を集めたシャイロも、今年4月にエッジの効いたブレイズヘア姿を写真に撮られ、『トゥームレイダー』のアンジェリーナそっくりだと話題になった。
【写真】アンジー＆ブラピの息子ノックスがピンクヘアにイメチェン
PageSixによると、現地時間11月15日、米カリフォルニア州ロスフェリスの人気スーパーマーケット「Lazy Acres Market」にて、友人と買い物中のノックスが写真に撮られた。
普段スポットライトを浴びることの少ないノックスだが、昨年11月にはロサンゼルスで開催された第15回ガバナーズ賞授賞式にアンジェリーナと一緒に来場。『エターナルズ』のプレミア以来3年ぶりのレッドカーペットとして注目を集めた。当時はナチュラルなダークブラウンの髪の毛をバズカットにしていた。
一方アンジェリーナは、ショーン・コネリーやジーナ・ローランズ、ライアン・フィリップらと共演した1998年公開の映画『マイ・ハート、マイ・ラブ』で、ダークピンクのショートヘアを披露している。ファンの間では、今回のノックスのヘアスタイルに、母子の共通点を見出す声もあるようだ。
なおアンジェリーナは、2016年に結婚したブラッドとの間に、双子のノックスとヴィヴィアン、シャイロ、そして養子のマドックス、パックス、ザハラの6人の子どもがいる。昨年、名前からピット姓を外す法的な手続きを取ったことでも注目を集めたシャイロも、今年4月にエッジの効いたブレイズヘア姿を写真に撮られ、『トゥームレイダー』のアンジェリーナそっくりだと話題になった。