この記事をまとめると ■2025年7月に三菱自動車は「デスティネーター」をインドネシアで発表した ■デスティネーターはアジアや中南米向けの7人乗りミッドサイズSUVだ ■大きな電動パノラマサンルーフや高機能な12.3インチディスプレイオーディオも魅力

日本でも売ってほしい絶妙なサイズ感

三菱自動車の最新ラインアップにある「デスティネーター」を知っているだろうか。もちろん、国内では販売されていない。2025年7月に生産国となるインドネシアにおいて発表されたモデルで、ベトナムやフィリピンといったアセアン地域ほか南アジア、中南米、中東、アフリカに投入予定というグローバルモデルのSUVだ。

ボディサイズは、全長4680mm×全幅1840mm×全高1780mm。サイズ感としてはエクリプスクロスよりひとまわり大きく、アウトランダーPHEVより少し小さいくらいの印象だが、ホイールベースはアウトランダーPHEVの2705mmよりも長い2815mmとなっている点に注目したい。

このディメンションは、7人乗り3列シートのパッケージを念頭に開発されたものだという。3列目にもクーラーの吹き出し口を備えているというほどで、7人で移動できるSUVとしてデザインされているのだ。

どこに座っても開放感が味わえるよう、大きな電動パノラマサンルーフ（チルトアップ機構付き）が用意されているのも注目だ。ユニークなのは、このサンルーフの操作を12.3インチと大画面のスマートフォン連携ディスプレイオーディオの画面から行えるという点。これは三菱として初採用の機能であり、ガラスやサンシェードの開度を5％刻みで設定できるという。

さらに、3列シートのミッドサイズSUVとしては思いのほか優れた悪路走破性が期待できるスペックになっている点も三菱らしい特徴として注目したい。具体的には、最低地上高は214mm（アンダーカバーを含めない場合、244mm）と本格クロカン並で、アプローチアングルも21度を確保している。ランプブレークオーバーアングルは20.8度、デパーチャーアングルは25.5度になっているという。

3列目も実用的なパッケージ、悪路走破性を期待させるスペックといったデスティネーターのスタイリングを見ていけば、一部のファンから「これはパジェロの後継だ」という声があがっているのも納得だ。

三菱によって随所に仕掛けられたパジェロのテイスト

前述した大画面ディスプレイオーディオにはパジェロの3連メーターをオマージュした表示モードを備えるほか、テールゲートのデザインに背面式スペアタイヤをモチーフとした「ヘキサガードホライズン」を採用するなど、三菱自身もパジェロとのつながりを意識しているようだ。

ただし、デスティネーターのパワートレインは1.5リッター4気筒DOHCのMIVECターボであり、トランスミッションはCVTの前輪駆動車である。サスペンションについても、フロント・ストラット、リヤ・トーションビームという構成は典型的なFWD車であり、基本的な走破性についてはパジェロの後継とはいい難い。

しかしながら、電子制御についてはAYC（アクティブヨーコントロール）のような三菱らしい4輪制御技術が投入されている。ドライブモードが、ノーマル／ウエット／ターマック／グラベル／マッドという5パターンになっているのも三菱らしい。

三菱らしいハイテクさは、エンジンでも感じられる。1.5リッターターボの最高出力は120kW、最大トルクは250N·mと平均的なスペックといえるが、採用されたメカニズムは非常に興味深い。

たとえばインタークーラーは高温多湿のエリアでも冷却性能が期待される水冷式となっているし、燃焼効率を高めるためアトキンソンサイクルが採用されている。燃料供給についてもDI（直噴）とPI（ポート噴射）の併用となっているのは、かなり凝ったメカニズムという印象を受ける。

機能面では、「ダイナミック・サウンド ヤマハ・プレミアム」を採用しているのも注目だ。ヤマハとコラボレーションしたオーディオは、最新のアウトランダーPHEVに搭載され、期待以上の好サウンドが評判だが、同じ流れにある純正オーディオを採用しているということで、デスティネーターの快適性への期待を高める。

デスティネーターという名前は、「ドライバーや一緒に過ごす大切な家族が新たな目的地（Destination）へ踏み出す後押しをしたい」という想いからつけられたという。はたして、その目的地のなかにニッポンが含まれているのかは不明だが、価格次第では日本市場でも十分に受け入れられるSUVとなるのではないだろうか。

ここで紹介したように、4輪制御やエンジン技術については三菱らしいハイテク感がある。まさに手ごろなSUVを求めるファン待望の一台といえそうだ。