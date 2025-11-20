º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎWBC½Ð¾ì¤ò¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÍÆÇ§¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï2ÀèÈ¯¡¡»àµå¤òÅö¤Æ¤¿¥Á¥§¥³Áª¼ê¤Ë¤ª²Û»Ò»ý»²¤Ç¼Õºá
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬19Æü¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯(WBC)½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Âç²ñÏ¢ÇÆ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤3Áª¼ê¤Î½Ð¾ì¤¬ÍÆÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð¾ì¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Îº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥Á¥§¥³Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¡£160¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÏ¢È¯¤¹¤ëÃæ¡¢4²ó¤Ë¥Á¥§¥³¤Î¥¨¥¹¥«¥éÁª¼ê¤Ëº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Î162¥¥í¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¬º¸¥Ò¥¶¤ËÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥¹¥«¥éÁª¼ê¤ÏÄË¤ß¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È1ÎÝ¤Ø¿Ê¤à¤È¡¢¥é¥¤¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÊý¸þ¤ØÁö¤Ã¤Æ¤ß¤»ËüÁ´¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¤³¤Î»î¹ç3²ó2/3¤òÅê¤²Èï°ÂÂÇ2¡¢8Ã¥»°¿¶¡¢3»Í»àµå¡¢1¼ºÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤«¤é2Æü¸å¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥¨¥¹¥«¥éÁª¼ê¤Î¸µ¤Ø¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¤ª²Û»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Õºá¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¨¥¹¥«¥éÁª¼ê¤È¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½à·è¾¡¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Ë¤âÀèÈ¯¡£4²ó¤Ë3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£5²ó¤«¤é»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ë¸òÂå¤·¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤½¤Î¸å¤Î»î¹ç¤ò¸«¼é¤ê¤Þ¤¹¡£7²ó¤Ë4ÈÖ¡¦µÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤¬µ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÁ´ÎÏÅêµå¤Ç¼«¿È¤ÎË¹»Ò¤òÃÏÌÌ¤ØÅê¤²¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï2»î¹ç¤Ç·×7²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.52¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆüËÜ¤¬2009Ç¯¤ÎÂè2²óÂç²ñ°ÊÍè3Âç²ñ¤Ö¤ê(14Ç¯¤Ö¤ê)¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÃ¥´Ô¤¹¤ë¤È¡¢Åö»þ¥í¥Ã¥Æ¤Î´ÆÆÄ¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿µÈ°æÍý¿Í»á¤È¶â¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
WBC³«Ëë¤Ï2026Ç¯3·î5Æü¡£¸½»þÅÀ¤Çº£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì²ÄÈÝ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£