２０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比５５１円１１銭（１・３４％）高の４万１８０３円３５銭だった。

５営業日ぶりに値上がりした。全銘柄のうち７割超にあたる２５１銘柄が上昇した。

米半導体大手エヌビディアが日本時間２０日朝に行った２０２５年８〜１０月期の決算発表で、売上高や最終利益が四半期として過去最高になった。このことが東京市場で好感され、プライム銘柄の８割近くが上昇した。特に半導体関連銘柄を含む電機株や電線メーカーなどの非鉄金属株の値上がりが大きかった。

上昇率は、国内損保大手の損保ジャパンなどを傘下に持つＳＯＭＰＯホールディングス（ＨＤ）（１０・５３％）がトップだった。アドバンテスト（８・８０％）、イビデン（７・６９％）と続いた。

下落率は、東京海上ＨＤ（７・９３％）が最大で、資生堂（５・２０％）、神戸物産（４・７８％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１２８６円２４銭（２・６５％）高の４万９８２３円９４銭だった。５営業日ぶりに値上がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は５３・９９ポイント（１・６６％）高い３２９９・５７。