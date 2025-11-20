Osmo Pocket 3 クリエイター コンボ

DJIのジンバルカメラ「Osmo Pocket 3」が、11月20日（木）現在、Amazonで20%OFFの6万3,360円になっている。

1型のイメージセンサーを搭載したVlog向けカメラ。4K120fpsの高フレームレート撮影に対応し、3軸メカニカルスタビライザーにより手ブレを抑えた滑らかな映像を撮影できる。

タッチスクリーンは2型の回転式で、縦向きと横向きの切り替えが可能。ActiveTrack 6.0により被写体を自動追尾し、動きのあるシーンでもフレーム内に捉え続ける。

D-Log Mカラーモードや10-bit色深度に対応し、編集での柔軟なカラーグレーディングが可能。ステレオ録音により、映像に合わせた高品質な音声も収録できる。ポケットサイズの携帯性で、旅行やイベントでの撮影に活用できそうだ。

なお、「Osmo Pocket 3 クリエイター コンボ」も同じく20%OFFの7万9,860円で販売中。カメラ本体に加え、バッテリーハンドル、広角レンズ、DJI Mic 2トランスミッター、ミニ三脚、キャリーバッグなど、撮影に必要なアクセサリーが一式揃う。これから本格的に動画撮影を始めたい人は、こちらも検討してみてはいかがだろうか。