¡ãÈë¶¤Î²ÈÅÅ½¤Íý¿Í¡¦º£°æ¤µ¤ó¡ä Ë´¤ÁÄÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð¡Ä40Ç¯Á°¤ÎR¡¿C¥«¡¼ÁÉ¤é¤»¤ë¡§½ê¤µ¤ó¤Î¤½¤³¤ó¥È¥³¥í
¡Ö½ê¤µ¤ó¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤½¤³¤ó¥È¥³¥í¡ª¡×¡ÊËè½µ¶âÍËÌë8»þ¡Ë¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢11·î14Æü(¶â)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ¾¤»¤Ê¤¤Êª¤ÏÌµ¤¤¡ª Èë¶¥¹¥´µ»²ÈÅÅ½¤Íý¿Í¡×¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û<Èë¶¤Î²ÈÅÅ½¤Íý¿Í¡¦º£°æ¤µ¤ó> Ë´¤ÁÄÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð¡Ä40Ç¯Á°¤ÎR/C¥«¡¼ÁÉ¤é¤»¤ë
¡ÈÈë¶¤Î²ÈÅÅ½¤Íý¿Í¡É¤³¤Èº£°æÏÂÈþ¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ËÌ©Ãå¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç3ËüÅÀ°Ê¾å¤Î²ÈÅÅ¤òÄ¾¤·¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ËÃÇ¤é¤ì¤¿¸Å¤¤²ÈÅÅ¤âÁÉ¤é¤»¤Æ¤¤¿º£°æ¤µ¤ó¡£»Å»ö¾ì¤Ï»°½Å¤ÎÈë¶¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á´¹ñ¤«¤é°ÍÍê¤¬»¦Åþ¡ª »³±ü¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë°ÍÍê¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¡¢²¿¤òÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ÍÍê¿Í¤Ï°¦ÃÎ¸©ºß½»¤ÎÆó¥ÎµÜ¤µ¤ó¡£Âç¹¥¤¤ÊÁÄÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿R/C¥«¡¼¤òÄ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤½¤¦¡£
Ìó40Ç¯Á°¤ËÁÄÉã¤¬¹ØÆþ¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë²È¤Î¼þ¤ê¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÄÌ¤ê¡¢¥¿¥¤¥ä¤Ë¤Ïº½¤¬ÉÕÃå¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÍÄ¤«¤Ã¤¿Æó¥ÎµÜ¤µ¤ó¤Ï¿å¤ÎÃæ¤Ç¤âÁö¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤Û¤É¤Ç¸Î¾ã¡£¤½¤Î¸å¡¢½¤Íý¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤¤¡¢¼«Âð¤ÎÊªÃÖ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£16Ç¯Á°¡¢ÁÄÉã¤¬Å·¹ñ¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ºÆ¤Ó»×¤¤½Ð¤ÎR/C¥«¡¼¤òÁö¤é¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤¿º£°æ¤µ¤ó¤Îµ»½Ñ¤È¡¢Ä¾¤Ã¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÊª¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ö¿ÍÊÁ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢°ÍÍê¤ò·è°Õ¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤ÎR/C¥«¡¼¤ÏÁÉ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¤ÏR/C¥«¡¼¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤ò³ÎÇ§¡£ÅÅµ¤¤ò¶¡µë¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ïµ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Áö¤é¤»¤ëÆ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¤â¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£°æ¤µ¤ó¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¤òÊ¬²ò¤·¡¢Ãæ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤ÏÄ¾¤»¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤òÀ¸¤«¤½¤¦¤È¤¤¤¦º£°æ¤µ¤ó¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ç¡¢¸ò´¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½¤Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ëÉôÉÊ¤Î¥µ¥Ó¤¬¸¶°ø¤ÇÅÅµ¤¤¬Î®¤ì¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¡£¥µ¥Ó¤òºï¤Ã¤ÆËá¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¸«»ö¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤¬Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡£
½çÄ´¤È»×¤ï¤ì¤¿ºî¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ôÆü¸å¤ËÅþÃå¤·¤¿½ãÀµÉÊ¤Î¿·ÉÊ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢R/C¥«¡¼¤ÏÆ°¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÅ¸»¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤âÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¡£
¸¶°ø¤òÃµ¤ë¤È¡¢R/C¥«¡¼¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½¤Íý¤·¤¿Æ°ÎÏÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Á°¿Ê¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡¦ÅÅ¸»¥ª¥Õ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ü¥â¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤Ï°Û¾ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£°æ¤µ¤ó¤Ï¥µ¡¼¥Ü¥â¡¼¥¿¤¬ÉÔ¶ñ¹ç¤Î¸¶°ø¤È¿äÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¥µ¡¼¥Ü¥â¡¼¥¿¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¯Á÷¿®µ¡¤òÆ°¤«¤¹¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶°ø¤ÏÅÅÃÓ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀÜÅÀÉôÊ¬¤Î¥µ¥Ó¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¤¤ì¤¤¤ËËá¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤âÂçÀµ²ò¤Ç¡¢Á÷¿®µ¡¤Ï½¤ÍýÀ®¸ù¡£Á÷¿®µ¡¤¬Ä¾¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ü¥â¡¼¥¿¤âÀµ¾ï¤ËºîÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¸µ¤Î·Á¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¤Íý¤¬´°Î»¡£³°¤ÇÁö¤é¤»¤ÆºÇ½ª³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢R/C¥«¡¼¤¬Àª¤¤¤è¤¯Áö¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¡¢º£°æ¤µ¤ó¤â¤Ë¤Ã¤³¤Ë¤³¡£
R/C¥«¡¼¤ÎÉü³è¤ò¸«¤¿Æó¥ÎµÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìó40Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÈÁêËÀ¡É¤ÎÁö¤ë»Ñ¤ËÆ¸¿´¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ë¡£º£²ó¤Î½¤ÍýÂå¶â¤Ï2Ëü8000±ß¡£º£°æ¤µ¤ó¤ÎÄü¤á¤Ê¤¤¿´¤Ç»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡¢´¶Æ°¤Î½¤Íý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
